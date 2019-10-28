Алла Пугачева поразила стильной укладкой и стройностью ног в коротком наряде

Максим Галкин часто делится фотографиями любимой супруги. Новый снимок с Аллой Пугачевой взбудоражил Сеть.
С каждым годом Алла Пугачева выглядит стройнее, привлекательнее и, кажется, даже моложе. Любое фото Примадонны собирает множество восторженных комментариев. Несмотря на то, что Алла Борисовна называет себя «старой», выглядит и преподносит себя она совсем иначе.
Так, 26 октября Максим Галкин поделился новым снимком супруги, и тот привел поклонников в восторг. На нем Алла Борисовна в красном пальто и ботильонах на высоком каблуке стоит с сыном. Конечно, фанаты в первую очередь обратили внимание на длинные стройные ноги 70-летней певицы. Необычная молодежная прическа Пугачевой также удостоилась комплиментов.
«Красивая», «Очень похожи с Кристиной», «Аристократическая грациозность! Вы, Алла Борисовна, вызываете искренний восторг! Супер», «Какая девочка Аллочка», «Шикарно! Алла, просто восторг», «Ей идет красный цвет», — не унимались интернет-пользователи. В комментариях отметились и многие знаменитые друзья семьи: Игорь Николаев, Ирина Безрукова, Валентин Юдашкин, Сергей Лазарев, Иосиф Пригожин и другие.