Алла Пугачева поразила стильной укладкой и стройностью ног в коротком наряде

С каждым годом Алла Пугачева выглядит стройнее, привлекательнее и, кажется, даже моложе. Любое фото Примадонны собирает множество восторженных комментариев. Несмотря на то, что Алла Борисовна называет себя «старой», выглядит и преподносит себя она совсем иначе.

Так, 26 октября Максим Галкин поделился новым снимком супруги, и тот привел поклонников в восторг. На нем Алла Борисовна в красном пальто и ботильонах на высоком каблуке стоит с сыном. Конечно, фанаты в первую очередь обратили внимание на длинные стройные ноги 70-летней певицы. Необычная молодежная прическа Пугачевой также удостоилась комплиментов.