Дети оценят! Как приготовить яблоки в карамели на Хэллоуин

Приготовление карамельных яблок – работа для взрослых, так как сахарная масса будет очень горячей, но детям обязательно понравится их есть. Это идеальное угощение на Хэллоуин, который ежегодно празднуют 31 октября.
Время приготовления:
20 минут
Калорийность:
245 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 4 маленьких яблока с гладкой поверхностью
- 250 г белого сахара
- 80 мл воды
- 20 г сиропа глюкозы или жидкого меда
- Красный пищевой краситель
- Несколько капель лимонного сока
- Деревянные шпажки
Способ приготовления:
- Яблоки помыть и обсушить. Удалить "хвостики" и воткнуть на их место деревянные палочки.
- Все ингредиенты для карамели, кроме красителя, положить в сотейник с толстым дном. Чем меньше сотейник, тем легче потом будет окунать яблоки.
- Нагреть смесь до 130 ºС. Если у вас нет кулинарного термометра, капните карамель на охлажденное блюдце. Она должна схватиться в твердый, но хрупкий шарик.
- Добавить краситель и перемешать. Дать карамели еще немного покипеть (она должна прогреться до 170 ºС).
- Немного остудить массу и окунуть яблоки, надетые на шпажки. Если яблоки не удалось полностью окунуть в карамель, полейте их сверху с помощью ложки. Медлить нельзя, так как карамель быстро схватывается.
- Готовые яблоки выложить на противень, застеленный пергаментной бумагой или на силиконовый коврик. Можно украсить сахарными листиками. Дать застыть.
- Из остатков карамели можно сделать декор или леденцы.
Как украсить яблоки в карамели
После окунания фрукта в растопленную сахарную массу, его можно обмакнуть в сухую смесь из яркой кондитерской посыпки, кокосовой стружки или раздробленных орешков или растопить в микроволновой печи плитку шоколада и полить им десерт.
Хаотичные потеки черного и белого шоколада на блестящей поверхности яблок смотрятся очень стильно и делают десерт более вкусным.