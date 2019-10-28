Милкшейк «Тыквенный пирог»: рецепт на Хэллоуин от Марты Стюарт

Несмотря на название, в этом коктейле, вдохновленного всеми любимым осенним десертом, нет молока. Вместо него используется ванильное мороженое, тыквенное пюре, согревающие специи и свежевыжатый апельсиновый сок. Взрослые могут добавить в напиток немного бурбона, пишет Сегодня.