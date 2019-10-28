Милкшейк «Тыквенный пирог»: рецепт на Хэллоуин от Марты Стюарт

Несмотря на название, в этом коктейле, вдохновленного всеми любимым осенним десертом, нет молока. Вместо него используется ванильное мороженое, тыквенное пюре, согревающие специи и свежевыжатый апельсиновый сок. Взрослые могут добавить в напиток немного бурбона, пишет Сегодня.
Это рецепт на Хэллоуин от Марты Стюарт, известной американской телеведущей и автора кулинарных книг.
Милкшейк "Тыквенный пирог"
Время приготовления:
10 минут
Ингредиенты:
- 1/2 чашки свежевыжатого апельсинового сока
- 1 чашка консервированного тыквенного пюре
- 475 мл ванильного мороженого, размягченного
- 1/4 чайной ложки молотой корицы, плюс для подачи (по желанию)
- 1/4 чайной ложки молотого имбиря
- Щепотка молотой гвоздики
- 1/4 стакана бурбона (по желанию)
Способ приготовления:
- Смешайте все ингредиенты в блендере.
- Взбейте до однородного состояния.
- Разлейте напиток в бокалы, посыпьте молотой корицей и сразу же подавайте.
Как приготовить тыквенное пюре в домашних условиях
- Очистите тыкву от кожуры, волокон и семечек, нарежьте ее крупными кусками. Заверните в фольгу и поставьте на металлический противень.
- Отправьте в разогретую до 200 ºС духовку и запекайте до мягкости, около 30 минут. Готовая тыква должна легко протыкаться вилкой.
- Остудите тыкву и измельчите ее с помощью блендера в однородное пюре. Переложите в стерилизованную банку или заморозьте в пластиковом контейнере.