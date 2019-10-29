Рецепт на Хэллоуин: десерт «Земля с червяками»

Желейные червячки и "земля" в шоколадном десерте выглядят совсем как настоящие. Это чудесное угощение на Хэллоуин, который каждый год празднуют 31 октября, пишет Сегодня.
Вы можете приготовить домашний шоколадный пудинг, но мы советуем упростить процесс и развести порошковый пудинг молоком.
Десерт "Земля с червяками"
Время приготовления:
30 минут
Ингредиенты:
- 1 пакетик порошкового шоколадного пудинга (около 110 г)
- 2 стакана холодного молока
- 425 г печенья Оrео или аналогичного
- 225 г взбитых сливок (можно аэрозольных)
- 24 желатиновых червяка
Способ приготовления:
- Печенье сложить в пакет с застежкой и раскатать скалкой, чтобы получились крошки разного размера.
- Залить молоком порошковый шоколадный пудинг и тщательно перемешать венчиком. Оставить на 5 минут, чтобы смесь загустела.
- Добавить в шоколадный пудинг взбитые сливки и половину раскрошенного печенья.
- Переложить смесь в прозрачные стаканчики, наполняя их примерно на три четверти.
- Воткнуть в десерт желатиновых червяков и присыпать раскрошенным печеньем. По желанию охладить. Десерт на Хэллоуин готов!