Вт, 29.10.2019
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Рецепт на Хэллоуин: десерт «Земля с червяками»

Десерт "Земля с червяками"

ФОТО: ivona.bigmir.net

Желейные червячки и "земля" в шоколадном десерте выглядят совсем как настоящие. Это чудесное угощение на Хэллоуин, который каждый год празднуют 31 октября, пишет Сегодня.

Вы можете приготовить домашний шоколадный пудинг, но мы советуем упростить процесс и развести порошковый пудинг молоком.

Десерт "Земля с червяками"

Время приготовления:

30 минут

Ингредиенты:

  • 1 пакетик порошкового шоколадного пудинга (около 110 г)
  • 2 стакана холодного молока
  • 425 г печенья Оrео или аналогичного
  • 225 г взбитых сливок (можно аэрозольных)
  • 24 желатиновых червяка

Способ приготовления:

  1. Печенье сложить в пакет с застежкой и раскатать скалкой, чтобы получились крошки разного размера.
  2. Залить молоком порошковый шоколадный пудинг и тщательно перемешать венчиком. Оставить на 5 минут, чтобы смесь загустела.
  3. Добавить в шоколадный пудинг взбитые сливки и половину раскрошенного печенья.
  4. Переложить смесь в прозрачные стаканчики, наполняя их примерно на три четверти.
  5. Воткнуть в десерт желатиновых червяков и присыпать раскрошенным печеньем. По желанию охладить. Десерт на Хэллоуин готов!

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