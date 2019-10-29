Как помогают мочегонные травы при похудении?

Природа подарила нам множество растений, которые помогают выводить из организма лишнюю воду. Давайте познакомимся с самыми распространенными из них.

• Ромашка – главный помощник в борьбе с ожирением. Она выводит лишнюю воду и в целом оказывает благоприятное успокаивающее воздействие на организм.

• Брусника обладает сильным мочегонным эффектом и укрепляет иммунитет.

• Толокнянка борется с отеками, которые вызваны нарушением в работе сердца или почек.

• Цикорий выводит воду из организма и воздействует на подкожный жир.

• Березовые почки также прекрасно справляются с отеками, а кроме того, помогают при заболеваниях мочевого пузыря.

Если регулярно и правильно использовать описанные выше травы, они выведут из организма лишнюю воду. При этом калий и прочие нужные вещества вымываться не будут.

Как пить мочегонные травы?

Общее правило гласит, что употреблять мочегонные травы для похудения нужно до 17:00. Вечером и тем более перед сном пить их нельзя, так как это негативно отразится на качестве сна. Кроме того, пить снадобья нужно курсами, делая перерывы. Постоянное употребление травяных средств не только не даст положительный результат, но и может навредить организму.

• 2 ч. л. ромашки нужно залить 1 ст. кипятка и прогреть смесь 15 минут на водяной бане. Когда средство настоится, его нужно начинать пить по 1/3 ст. 2−3 раза в день.

• Отвар из сухих листьев брусники готовится по той же схеме. Пить его нужно по 1 ст. л. перед каждым приемом пищи.

• 1 ст. л. листьев толокнянки нужно тщательно измельчить и залить 250 мл кипятка. Далее смесь нужно проварить на медленном огне под закрытой крышкой, процедить и развести водой, чтобы снова получилось 250 мл. Принимать отвар нужно 3 раза в день после еды по 1 ст. л.

• 1 ст. л. измельченных корней цикория нужно залить 0,5 л кипятка и проварить смесь 10 минут. Далее ее нужно процедить. Пить отвар следует 1−2 раза в день по 1/3 стакана.

• 5−6 березовых почек нужно залить 1 ст. кипятка и подержать на медленном огне 10 минут. Далее отвар нужно остудить и процедить. В день следует выпивать 0,5 ст. такого средства.

Если у вас есть какие-либо проблемы со здоровьем, то перед началом приема описанных выше средств лучше посоветоваться со специалистом. Идеальный вариант – консультация фитотерапевта. Именно он занимается работой с травами. Если же возможности обратиться к фитотерапевту у вас нет, просто поговорите с вашим семейным доктором.