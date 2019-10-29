ТОП-9 бьюти-лайфхаков, которые облегчат сборы на работу

Легко сказать: пунктуальность — вежливость императриц. Труднее с утра быть хотя бы принцессой и прийти на работу без опоздания, пишет Wday. Как это сделать?
Однажды моя знакомая, которая работает в известном проекте на топ-канале, рассказала: «Летим в самолете со звездой N для важной съемки, путь долгий, вся телегруппа убита усталостью… Остается 20 минут до посадки, все начинают шепотом переживать, как побеспокоить звезду N, чтобы она проснулась, привела себя в порядок и готова была к выходу. И тут минута в минуту, когда пора встрепенуться, звезда открывает глаза и четко спрашивает: „Готовы к выходу?“ Две минуты на дамское убранство, и N как огурчик — свежа, бодра и энергична. Рабочий день начался». Знакомая заметила, что практически все звезды активизируются мгновенно. У них нет времени на раскачку и расслабление. Они быстро оживляются и моментально собираются, потому что каждый шаг у них четко отработан и правильно организован.
Я позавидовала. Для меня каждое рабочее утро — экстремальный путь от подушки до выхода из подъездной двери.
Поинтересовавшись у людей деловитых и пунктуальных, собрала несколько верных советов, как сэкономить время и утро будничного дня не превращать в армейские сборы.
Делайте маски на ночь
Наверное вы также, как и мы, завидуете героиням кино, которые сутра просыпаются с идеальным лицом и макияжем. Чтобы выглядеть также, многие врачи-косметологи советуют наносить ночные маски для лица, которые всю ночь работают, увлажняют кожу, а на утро, вы выглядите свежей и отдохнувшей. И утром не придется наносить плотный слой консилера под глаза, чтобы замаскировать темные круги под глазами.
Экономия времени: 5 минут.
Отложите соцсети
Как только на телефоне прозвонил будильник, отложите его далеко и глубоко. Мысленно отключитесь от мира соцсетей, не заглядывайте туда. Иначе застрянете. К сожалению, нельзя просмотреть все новости «вчера». На то они и новости, что они все «сейчас», срочно и бесконечно. Это целые ленты, от которых невозможно оторваться. Для прочтения сообщений у вас будет время в транспортных пробках, метро и маршрутках.
Экономия времени: минимум 15 минут.
Мойте голову перед сном
Практически каждая офисная труженица моет голову каждый день, на сушку и укладку уходит много времени.
Одна моя приятельница подсказала лайфхак красивой быстрой укладки. На это «изобретение» ее вынудил классический тур по Италии, где за 8 дней она посетила 15 городов и не выспалась в 6 гостиницах. Вставать надо было рано, собираться быстро. При этом сногсшибательные фотографии на фоне Колизея никто не отменял.
Волосы она мыла на ночь, утром просыпалась с метелкой на голове. Но, увлажнив прическу несмываемым гелем для волос, накрутив бигуди, сделав все утренние процедуры, она одевалась и снимала бигуди… Волосы, не успев накрутиться (в этом не было задачи), ложились в привычном для них состоянии и выглядели ухоженными. То есть с утра подруга не тратила время на мытье волос, сушку и укладку.
Экономия времени: 20 минут.
Пользуйтесь красной помадой
Чтобы не терять время на разукрашивание всего лица, достаточно одного штриха красной помады. Ярко накрасив губы, вы можете не подкрашивать ресницы или сделать это уже на работе. Все внимание окружающих заберет на себя пламень и страсть губной помады. Есть маленький нюанс: тон лица должен быть ровным и естественным, иначе будут видны все недостатки — прыщики, синяки под глазами. Поэтому перед тем, как накрасить губы, выровняйте цвет лица тоником. Гвинет Пэлтроу говорила: «Красота для меня — это чувствовать себя комфортно в своей коже и носить убойную красную помаду».
Экономия времени: 10 минут.
Нанесите перманентный макияж
Это так удобно: встала с постели — и уже при параде. Татуаж дает прекрасный шанс выглядеть хорошо в любых условиях, в любое время суток. Это не просто экономия времени, это еще и возможность изменить на длительное время цвет и форму частей лица. Достаточно подкорректировать разрез глаз, губы, густоту бровей. Эффект на обработанной зоне лица будет радовать вас от полутора до трех лет. Представляете, какая это экономия не только времени, но и денег, которые вы не потратите на тушь, карандаши и прочие малевалки.
Экономия времени: минимум 20 минут.
Гладьте вещи заранее
Попробуйте гладить вещи, как только сняли их с сушилки. Вы сразу сможете развесить их в гардеробной. В любой экстремальной ситуации вы будете знать, что все ваши вещи выглажены, чисты и разложены по своим местам. Даже в полусонном состоянии вы будете уверены, что надели платье без пятен и лишних складок. Хотя есть одна оговорка — некоторые стритстайлы предполагают мятые вещи. Но это уже на любительниц.
Экономия времени: до 10 минут.
Сортируйте вещи
Вешайте и складывайте наряды по их предназначению. Юбки — к юбкам, блузки — к блузкам.
Для колготок, носочков — одно отделение, для нижнего белья — другое. При этом носки и гольфы сразу после стирки соединяйте в пары, ни для кого не секрет, что они имеют свойство разбегаться по разным углам квартиры. Лучше соединять их брачными узами сразу. Заведите привычку при наступлении холодного сезона убирать летние вещи подальше и наоборот.
Экономия на поиске: до 20 минут.
Готовьте лук с вечера
Огородный лук с утра вам точно не понадобится — речь идет про наряд. Благо сейчас можно узнать почасовую погоду на следующий день и понять, нужно ли утеплиться или подготовить легкое платье. С вечера у вас будет гораздо больше времени продумать каждую деталь гардероба, правильно подобрать оттенки, отложить аксессуары, достать нужную обувь.
Экономия на примерке: до 30 минут.
Меняйте сумки чаще
Вот это новость! Вроде на сбор сумки уходит огромное количество времени. В том-то и фикус. Чем чаще вы будете менять сумки, тем скорее поймете, что на комплектацию ежедневного сумочного набора необходимо 2 минуты. Половина того, что мы носим в ручных кладях, нам не нужно. Чем вы пользуетесь каждый день? Банковская карта, помада, расческа, телефон, ключи. Все! Пусть будет сбор сумки упражнением на организацию своего личного времени.
Сколько мы там сэкономили? Достаточно. Теперь есть время на спокойный утренний кофе и размеренный настрой на рабочий день.