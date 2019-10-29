ТОП-9 бьюти-лайфхаков, которые облегчат сборы на работу

Экономия времени: 20 минут.

Пользуйтесь красной помадой

Чтобы не терять время на разукрашивание всего лица, достаточно одного штриха красной помады. Ярко накрасив губы, вы можете не подкрашивать ресницы или сделать это уже на работе. Все внимание окружающих заберет на себя пламень и страсть губной помады. Есть маленький нюанс: тон лица должен быть ровным и естественным, иначе будут видны все недостатки — прыщики, синяки под глазами. Поэтому перед тем, как накрасить губы, выровняйте цвет лица тоником. Гвинет Пэлтроу говорила: «Красота для меня — это чувствовать себя комфортно в своей коже и носить убойную красную помаду».

Экономия времени: 10 минут.

Нанесите перманентный макияж

Это так удобно: встала с постели — и уже при параде. Татуаж дает прекрасный шанс выглядеть хорошо в любых условиях, в любое время суток. Это не просто экономия времени, это еще и возможность изменить на длительное время цвет и форму частей лица. Достаточно подкорректировать разрез глаз, губы, густоту бровей. Эффект на обработанной зоне лица будет радовать вас от полутора до трех лет. Представляете, какая это экономия не только времени, но и денег, которые вы не потратите на тушь, карандаши и прочие малевалки.

Экономия времени: минимум 20 минут.

Гладьте вещи заранее

Попробуйте гладить вещи, как только сняли их с сушилки. Вы сразу сможете развесить их в гардеробной. В любой экстремальной ситуации вы будете знать, что все ваши вещи выглажены, чисты и разложены по своим местам. Даже в полусонном состоянии вы будете уверены, что надели платье без пятен и лишних складок. Хотя есть одна оговорка — некоторые стритстайлы предполагают мятые вещи. Но это уже на любительниц.

Экономия времени: до 10 минут.

Сортируйте вещи

Вешайте и складывайте наряды по их предназначению. Юбки — к юбкам, блузки — к блузкам.

Для колготок, носочков — одно отделение, для нижнего белья — другое. При этом носки и гольфы сразу после стирки соединяйте в пары, ни для кого не секрет, что они имеют свойство разбегаться по разным углам квартиры. Лучше соединять их брачными узами сразу. Заведите привычку при наступлении холодного сезона убирать летние вещи подальше и наоборот.

Экономия на поиске: до 20 минут.

Готовьте лук с вечера

Огородный лук с утра вам точно не понадобится — речь идет про наряд. Благо сейчас можно узнать почасовую погоду на следующий день и понять, нужно ли утеплиться или подготовить легкое платье. С вечера у вас будет гораздо больше времени продумать каждую деталь гардероба, правильно подобрать оттенки, отложить аксессуары, достать нужную обувь.

Экономия на примерке: до 30 минут.

Меняйте сумки чаще

Вот это новость! Вроде на сбор сумки уходит огромное количество времени. В том-то и фикус. Чем чаще вы будете менять сумки, тем скорее поймете, что на комплектацию ежедневного сумочного набора необходимо 2 минуты. Половина того, что мы носим в ручных кладях, нам не нужно. Чем вы пользуетесь каждый день? Банковская карта, помада, расческа, телефон, ключи. Все! Пусть будет сбор сумки упражнением на организацию своего личного времени.