Мам, а почему: ТОП-15 неудобных вопросов от детей

Как родителям отвечать на вопросы детей? Честно и прямо. Ведь вопросы детей родителям - один из способов познания мира.

Детские вопросы: ТОП-15

Почему люди злятся?

Объясни малышу, что проявление эмоций зависит от определенной ситуации. Подчеркни, что люди могут испытывать не только положительные чувства, и не стоит их подавлять. И не говори ему, что злиться - плохо.

Почему со мной не дружат?

Не пытайся уйти от ответа на этот вопрос. Так ты можешь потерять доверительные отношения с ребенком. Объясни ему на своем примере то, какие трудности могут происходить в общении детей.

Почему мне не покупают дорогие игрушки?

Вот и настало время познакомить ребенка с финансовой грамотностью. Объясни, что у семьи есть бюджет и крупные траты нужно планировать заранее.

Почему ты не любишь бабушку?

Отношения с родителями мужа или жены не всегда складываются отлично и от детей напряжения между тобой и свекровью скрыть сложно. Если этот вопрос возник, то ответь на него честно, но без лишних подробностей и критики в адрес другого родственника.

Дед Мороз (Санта-Клаус) существует на самом деле?

Обычно к 8 годам дети начинают понимать, что подарки под подушку им кладет не сказочный старец, а мама с папой. По мнению психолога Кристен Данфилд, вера ребенка в фантастических существ стимулирует навыки мышления и эмоциональное развитие. Поэтому если возник вопрос о святом Николае, не разрушай его мечты, а предложи ему подумать, смог бы один волшебник облететь дома всех детей в мире.

Почему я такой?

Вопросы о внешности, физических особеностях и личностных характеристиках неизбежны. Объясни малышу, что все люди рождаются с определенным набором генов, которые влияют на внешность и физические особенности. Но есть способ изменить что-то с помощью спорта, полезных привычек, тренировок и навыков. Каждый человек индивидуален и в этом его изюминка.

Чем мальчики отличаются от девочек?

Свою половую принадлежность дети начинают осознавать к двум годам. Поэтому при ответе на этот вопрос, объясни особенности строения тел мужчин и женщин, можешь прибегнуть к аналогиям с животным миром.

Зачем я родился?

Поиском смысла жизни и себя в мире люди начинают заниматься с семи лет. Объясни малышу, что родился он потому, что вы его очень ждали, а свое предназначение он найдет позже.

Почему бабушка болеет?

Детей от 3 до 6 лет начинают беспокоить вопросы смерти и старости. Объясни ребенку, что люди рождаются, растут, взрослеют и стареют. Это необратимый процесс, но не стоит его бояться.

Откуда берутся дети?

В зависимости от возраста количество подробностей при ответе на этот вопрос растет. Трехлетнему малышу можно рассказать о том, что мама и папа встретились, полюбили друг друга, а со временем в животе появился малыш.

Я умру?

Не паникуй и не ври. Объясни, что все когда-нибудь заканчивается. И жизнь тоже.

Что будет после смерти?

Не стоит в ответ на этот вопрос рассказывать о технических подробностях смерти, да и процесс погребения можно оставить без красок. А о том, что будет после смерти не знает никто.

Кого ты больше любишь, меня или брата (вставь имя любого родственника)?

Задавая такой вопрос, ребенок старается привлечь к себе внимание. По мнению психологов Адель Фабер и Элейн Мазлиш, авторов книги "Братья и сёстры. Как помочь вашим детям жить дружно", стоит объяснить ребенку, что каждого вы любите по-своему.

Почему вы с папой ругаетесь?

Обычно такие вопросы дети задают после того, как стали свидетелями семейной ссоры. Поэтому в будущем постарайся избегать выяснений отношени при ребенке. Но если это произошло, то объясни, что все люди периодически могут ссориться.

Почему небо голубое?