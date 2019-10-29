Мам, а почему: ТОП-15 неудобных вопросов от детей

Дети задают вопросы каждый день, а в определенном возрасте - каждую свободную минуту. Не всегда взрослые готовы ответить на них сразу. tochka.net собрала популярные детские вопросы и рассказывает о том, как на них отвечать.
Как родителям отвечать на вопросы детей? Честно и прямо. Ведь вопросы детей родителям - один из способов познания мира.
Детские вопросы: ТОП-15
Почему люди злятся?
Объясни малышу, что проявление эмоций зависит от определенной ситуации. Подчеркни, что люди могут испытывать не только положительные чувства, и не стоит их подавлять. И не говори ему, что злиться - плохо.
Почему со мной не дружат?
Не пытайся уйти от ответа на этот вопрос. Так ты можешь потерять доверительные отношения с ребенком. Объясни ему на своем примере то, какие трудности могут происходить в общении детей.
Почему мне не покупают дорогие игрушки?
Вот и настало время познакомить ребенка с финансовой грамотностью. Объясни, что у семьи есть бюджет и крупные траты нужно планировать заранее.
Почему ты не любишь бабушку?
Отношения с родителями мужа или жены не всегда складываются отлично и от детей напряжения между тобой и свекровью скрыть сложно. Если этот вопрос возник, то ответь на него честно, но без лишних подробностей и критики в адрес другого родственника.
Дед Мороз (Санта-Клаус) существует на самом деле?
Обычно к 8 годам дети начинают понимать, что подарки под подушку им кладет не сказочный старец, а мама с папой. По мнению психолога Кристен Данфилд, вера ребенка в фантастических существ стимулирует навыки мышления и эмоциональное развитие. Поэтому если возник вопрос о святом Николае, не разрушай его мечты, а предложи ему подумать, смог бы один волшебник облететь дома всех детей в мире.
Почему я такой?
Вопросы о внешности, физических особеностях и личностных характеристиках неизбежны. Объясни малышу, что все люди рождаются с определенным набором генов, которые влияют на внешность и физические особенности. Но есть способ изменить что-то с помощью спорта, полезных привычек, тренировок и навыков. Каждый человек индивидуален и в этом его изюминка.
Чем мальчики отличаются от девочек?
Свою половую принадлежность дети начинают осознавать к двум годам. Поэтому при ответе на этот вопрос, объясни особенности строения тел мужчин и женщин, можешь прибегнуть к аналогиям с животным миром.
Зачем я родился?
Поиском смысла жизни и себя в мире люди начинают заниматься с семи лет. Объясни малышу, что родился он потому, что вы его очень ждали, а свое предназначение он найдет позже.
Почему бабушка болеет?
Детей от 3 до 6 лет начинают беспокоить вопросы смерти и старости. Объясни ребенку, что люди рождаются, растут, взрослеют и стареют. Это необратимый процесс, но не стоит его бояться.
Откуда берутся дети?
В зависимости от возраста количество подробностей при ответе на этот вопрос растет. Трехлетнему малышу можно рассказать о том, что мама и папа встретились, полюбили друг друга, а со временем в животе появился малыш.
Я умру?
Не паникуй и не ври. Объясни, что все когда-нибудь заканчивается. И жизнь тоже.
Что будет после смерти?
Не стоит в ответ на этот вопрос рассказывать о технических подробностях смерти, да и процесс погребения можно оставить без красок. А о том, что будет после смерти не знает никто.
Кого ты больше любишь, меня или брата (вставь имя любого родственника)?
Задавая такой вопрос, ребенок старается привлечь к себе внимание. По мнению психологов Адель Фабер и Элейн Мазлиш, авторов книги "Братья и сёстры. Как помочь вашим детям жить дружно", стоит объяснить ребенку, что каждого вы любите по-своему.
Почему вы с папой ругаетесь?
Обычно такие вопросы дети задают после того, как стали свидетелями семейной ссоры. Поэтому в будущем постарайся избегать выяснений отношени при ребенке. Но если это произошло, то объясни, что все люди периодически могут ссориться.
Почему небо голубое?
Для того чтобы ответить на подобные вопросы, не стесняйся обращаться к Google. Только подключи к поиску ответа и малыша.