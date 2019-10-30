Любовный гороскоп на ноябрь 2019 года

Дева

Чтобы в любви царила гармония, необходимо и в душе хранить равновесие, быть в согласии с собственным внутренним Я. Девам в ноябре полезны медитации, внимание к своим потребностям, увлечениям и желаниям. Нельзя жертвовать собой в угоду партнеру, а вокруг Дев в ноябре могут концентрироваться эгоистичные люди и даже энергетические вампиры. Только здоровые и гармоничные отношения приведут Дев к счастью, и для этого важно внимательно посмотреть не только на человека рядом, но и вглубь себя. Возможно, саморазвитие пойдет на пользу Девам не только в плане карьеры, но и в любви.

Весы

Последний месяц осени станет динамичным и неспокойным у Весов. В это время они могут спонтанно отправляться в поездки, искать любовь и заново открывать человека рядом, знакомиться в самых разных местах, от дружеской вечеринки до очереди в магазине. Все пути перед ними открыты: гадание поможет узнать, что ждет в ноябре. В таких условиях не стоит выбирать токсичные привязанности прошлого — пора дать себе шанс на будущее счастье. Важно избегать соблазнов семейным Весам: променять любовь на минутную интрижку будет очень неосмотрительно с их стороны.

Скорпион

Скорпионам, согласно гороскопу, предстоит совершать любовные подвиги, доказывать свою привязанность и демонстрировать чувства. Но совсем без стратегии победы не добьешься, и Скорпионам важно четко представлять, на что именно направлены их действия. Они хотят возродить чувства? Заставить бывшего или бывшую ревновать? Разбудить угасшую страсть в уютном, но потерявшем прежние искры браке? Действия Скорпионов в ноябре должны быть этичными, ведь если Скорпионы пойдут на сделку с совестью, Вселенная не закроет на это глаза.

Стрелец

Рожденные под этим созвездием захотят прислушаться к себе и своим интересам. И правильно сделают: не всех советчиков вокруг стоит слушать семейным Стрельцам, иначе вдобавок к своим придется решать еще и чужие проблемы. Советы друзей и родственников можно принять к сведению, но не считать их аксиомой. Одиноким Стрельцам нужно не замыкаться в четырех стенах и выходить на контакт, не слишком вырываясь из зоны комфорта. Например, можно начать с общения в социальных сетях.

Козерог

Козерогам в конце осени важно помнить об обязательствах и следовать своим принципам. На этом будет строиться их дальнейшее благополучие. Если в отношения вступать не хочется, заставлять себя не нужно, пусть даже общество намекает на обратное. Если семейная жизнь требует поступиться своими интересами, возможно, какие-то ее аспекты пора пересмотреть и обсудить с партнером. Выполняя обещания в срок, Козероги укрепят свои позиции в качестве надежного партнера, что является сильной чертой этого Земного Знака. Доверие станет хорошей основой прочных отношений.

Водолей

Водолеям рекомендуется отказ от негатива. Ревность к нынешнему партнеру и к бывшему, зависть к сопернице или к сопернику, старые обиды, недосказанные признания — все это пора оставлять в прошлом. Иначе такой груз так и будет тянуть Водолеев назад, в то время как рядом находится подходящий человек, с которым они могут быть счастливы. Судьбоносный поворот случится ближе к концу осени, так что у Водолеев есть время подготовиться к новым взлетам, ведь этот Знак Зодиака любит Фортуна.

Рыбы