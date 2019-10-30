Любовный гороскоп на ноябрь 2019 года

Любовные гороскопы помогают управлять событиями так, чтобы в отношениях царила гармония, а любовная лодка никогда не разбивалась о быт. Ноябрьский прогноз от астрологов поможет сделать третий месяц осени удачным, а себя и человека рядом — счастливыми, пишет Dailyhoro.
Ноябрьские дни в 2019 году, вопреки ожиданиям многих, окажутся не депрессивным временем, а вполне динамичным периодом, хотя без сюрпризов не обойдется. Например, ретроградный Меркурий изменит энергетику в деловой и финансовой сферах. Что же касается любви — у астрологов свои прогнозы и предположения на этот счет. Читайте о них в наших любовных гороскопах.
Овен
Одинокие Овны в ноябре могут повстречать интересного человека, который не оставит их равнодушными. Однако роман не обязательно будет длинным: возможно, дело ограничится легким флиртом. Как бы то ни было, важно присмотреться к человеку и не бросаться в объятия слишком поспешно. Овнам в браке тоже не стоит рисковать отношениями, особенно в первой воловине месяца. Конфликтные ситуации лучше временно «подвесить», не бросаясь ссориться сгоряча. Половина разногласий разрешится сама собой, а для других проблем найдется совместное решение.
Телец
Тельцов ожидает семейный ноябрь, наполненный уютом и теплом. Именно в родных стенах можно будет укрепить отношения, возродить былые чувства, вернуть интерес партнера к себе. Хотя и совместный отпуск будет неплохим решением, но хорошо сработают «домашние» секреты любви: ужины на двоих, совместные хобби и вечера за приятными фильмами. Если же в любовной сфере пока все сложно, свое жилище все равно стоит сделать комфортным и уютным гнездышком — если сделать энергетику дома положительной, в него скорее придет любовь.
Близнецы
Близнецам эксперты сайта dailyhoro.ru советуют не торопить события до 19 ноября: ретроградный Меркурий может вмешаться во все их дела, в том числе и любовные. Сложности и разногласия с партнером необходимо решать максимально спокойно и без повышенных тонов. Близнецам, которые ищут любовь, до 20 числа лучше сосредоточиться на других аспектах жизни, а свидания планировать на конец осени. Тогда не пострадает ни бюджет, ни самореализация, а к встрече с потенциальным партнером Близнецы уже будут уверены в себе и своей неотразимости.
Рак
У Раков ноябрь будет противоречивым и непостоянным временем. Чтобы увереннее себя чувствовать, в личной жизни лучше держаться принятых решений и стремиться к стабильности. Но если вдруг сама судьба намекает, что пора принять ответственное решение и что-то поменять, не нужно идти ей наперекор. Раки в ноябре могут подать заявление на свадьбу, запланировать ребенка, расстаться, развестись, переехать к партнеру — одно точно можно сказать: этот месяц не пройдет для них без изменений.
Лев
Первую половину ноября Львам необходимо посвятить исполнению обещаний, решению накопившихся проблем и следованию обязательствам. Именно эти дни подходят, чтобы навести порядок в жизни, в том числе и на любовном фронте. Пора «подчищать хвосты»: Львам в отношениях — удалять номера бывших, Львам в поиске — отправлять анкеты на сайты знакомств. Во второй половине ноября Львы будут пожинать плоды собственных усилий, и если эти усилия были приложены, Львов не разочарует ноябрь-2019.
Дева
Чтобы в любви царила гармония, необходимо и в душе хранить равновесие, быть в согласии с собственным внутренним Я. Девам в ноябре полезны медитации, внимание к своим потребностям, увлечениям и желаниям. Нельзя жертвовать собой в угоду партнеру, а вокруг Дев в ноябре могут концентрироваться эгоистичные люди и даже энергетические вампиры. Только здоровые и гармоничные отношения приведут Дев к счастью, и для этого важно внимательно посмотреть не только на человека рядом, но и вглубь себя. Возможно, саморазвитие пойдет на пользу Девам не только в плане карьеры, но и в любви.
Весы
Последний месяц осени станет динамичным и неспокойным у Весов. В это время они могут спонтанно отправляться в поездки, искать любовь и заново открывать человека рядом, знакомиться в самых разных местах, от дружеской вечеринки до очереди в магазине. Все пути перед ними открыты: гадание поможет узнать, что ждет в ноябре. В таких условиях не стоит выбирать токсичные привязанности прошлого — пора дать себе шанс на будущее счастье. Важно избегать соблазнов семейным Весам: променять любовь на минутную интрижку будет очень неосмотрительно с их стороны.
Скорпион
Скорпионам, согласно гороскопу, предстоит совершать любовные подвиги, доказывать свою привязанность и демонстрировать чувства. Но совсем без стратегии победы не добьешься, и Скорпионам важно четко представлять, на что именно направлены их действия. Они хотят возродить чувства? Заставить бывшего или бывшую ревновать? Разбудить угасшую страсть в уютном, но потерявшем прежние искры браке? Действия Скорпионов в ноябре должны быть этичными, ведь если Скорпионы пойдут на сделку с совестью, Вселенная не закроет на это глаза.
Стрелец
Рожденные под этим созвездием захотят прислушаться к себе и своим интересам. И правильно сделают: не всех советчиков вокруг стоит слушать семейным Стрельцам, иначе вдобавок к своим придется решать еще и чужие проблемы. Советы друзей и родственников можно принять к сведению, но не считать их аксиомой. Одиноким Стрельцам нужно не замыкаться в четырех стенах и выходить на контакт, не слишком вырываясь из зоны комфорта. Например, можно начать с общения в социальных сетях.
Козерог
Козерогам в конце осени важно помнить об обязательствах и следовать своим принципам. На этом будет строиться их дальнейшее благополучие. Если в отношения вступать не хочется, заставлять себя не нужно, пусть даже общество намекает на обратное. Если семейная жизнь требует поступиться своими интересами, возможно, какие-то ее аспекты пора пересмотреть и обсудить с партнером. Выполняя обещания в срок, Козероги укрепят свои позиции в качестве надежного партнера, что является сильной чертой этого Земного Знака. Доверие станет хорошей основой прочных отношений.
Водолей
Водолеям рекомендуется отказ от негатива. Ревность к нынешнему партнеру и к бывшему, зависть к сопернице или к сопернику, старые обиды, недосказанные признания — все это пора оставлять в прошлом. Иначе такой груз так и будет тянуть Водолеев назад, в то время как рядом находится подходящий человек, с которым они могут быть счастливы. Судьбоносный поворот случится ближе к концу осени, так что у Водолеев есть время подготовиться к новым взлетам, ведь этот Знак Зодиака любит Фортуна.
Рыбы
На первое место выходит необходимость не мыслить «по инструкции». Рыбам предстоит по-новому взглянуть на окружающих. Одинокие Рыбы могут вдруг рассмотреть новую любовь в старом знакомом, Рыбы в отношениях — совсем иначе увидеть партнера, Рыбы, у которых все сложно, — разом понять, куда стоило двигаться уже давно. Стереотипы и ярлыки пора оставить позади: сейчас нестандартный подход будет только плюсом. Можно расширять круг общения, приглашать любимого человека на необычные свидания и исполнять желания друг друга.