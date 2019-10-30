Агату Муцениеце в необычном платье заподозрили в беременности

Накануне Агата Муцениеце посетила презентацию свадебных нарядов от одного из московских бутиков. Актриса пришла на мероприятие в смелом образе.

Звезда облачилась в платье с леопардовым принтом, рюшами на груди и поясом на талии. Интересно, что перед наряда был украшен вставкой с изображением денежных купюр.Также у Агаты были черные босоножки на высоком каблуке. Звезда предпочла завить кудри и сделать едва заметный макияж.

Поклонников Агаты выбор наряда крайне удивил. Кто-то предположил, что артистка пытается скрыть беременность, другие назвали ее наряд старушечьим.

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"Агата, красотка))) ты беременна)))? Или мне показалось)? (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Для бабушек!! 😂", "мешковина какая то, реально портит фигуру, для бесформенных бабищ🤗", "Как бабушка", "О май гад, что за бабуля?" – раскритиковали звезду обыватели.

Между тем стилист Олеся Чех Агату Муцениеце, наоборот, поддержала. Эксперт назвала образ удачным.