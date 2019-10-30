Ср, 30.10.2019

Как квасить капусту: ТОП-5 рецептов

Квашеная капуста

ФОТО: Ildi Papp/PantherMedia / Ildi Papp

Квашеная капуста очень полезна для здоровья. В ней есть пробиотики – живые микроорганизмы, которые играют важную роль в работе кишечника. Они вырабатывают витамины, аминокислоты, формируют здоровый кишечный иммунитет и предотвращают аллергию, колебания веса, склонность к диабету второго типа и поддерживают здоровый уровень холестерина, пишет Сегодня.

Квашеная капуста содержит всего 19 ккал на 100 г. Диетологи рекомендуют употреблять не более 200 г этого продукта в день. Вы можете купить квашеную капусту в магазине, но самая вкусная – та, что приготовления своими руками.

Квашеная капуста в банке

Квашеная капуста

ФОТО: Jolanta Dąbrowska/PantherMedia / Jolanta Dąbrowska

Время приготовления:

больше 3-х часов

Ингредиенты:

  • 2 кг капусты
  • 2 моркови
  • 1 л воды
  • 2 ст.л. крупной соли
  • 1 ст.л. сахара

Способ приготовления:

  1. Снимаем два верхних листа с кочана, выбрасываем их. Капусту тонко шинкуем острым ножом либо используем специальную терку-шинковку.
  2. Нашинкованную капусту выкладываем в таз, чтобы было удобнее перемешивать и мять ее.
  3. Морковь моем, очищаем и натираем на крупной терке или на терке для корейской моркови.
  4. Капусту с морковью хорошо переминаем руками и очень плотно утрамбовываем в большую банку. Капуста должна вся поместиться, если нет – значит мало помяли ее.
  5. Теперь приготовим рассол. В один литр холодной кипяченой воды добавляем две столовые ложки соли, перемешиваем до растворения соли и заливаем полученным рассолом
  6. Банку с капустой ставим в глубокую тарелку, так как вовремя квашения будет обильно вытекать лишний рассол. Сверху просто прикрываем крышкой или накрываем кусочком марли. Оставляем капусту в тепле на два дня. Периодически (один-два раза в день) нужно протыкать вилкой и выпускать из капусты пузырьки газов.
  7. Затем весь рассол сливаем в кастрюлю. Добавляем одну ложку с горкой сахара, перемешиваем до растворения и снова заливаем рассолом капусту.
  8. Закупориваем капусту крышкой и убираем еще на один день в холодильник. Процесс брожения остановлен, капусте нужно настояться и отдохнуть.

Квашеная капуста с яблоками

Время приготовления:

больше 3-х часов

Ингредиенты:

  • 2 кг капусты
  • 2 шт. моркови
  • 250 г клюквы
  • 3-5 яблок

Для рассола:

  • 1 л воды
  • 1 стакан растительного масла
  • 1 стакан сахара
  • 3/4 стакана уксуса
  • 2 ст.л. соли
  • 1 головка чеснока

Способ приготовления:

  1. Приготовить рассол – смешать все ингредиенты, нарезанный чеснок, довести до кипения и кипятить 2-3 минуты.
  2. Нашинковать капусту, натереть морковь. Уложить слоями в емкость капусту, морковь, клюкву, яблоки, снова капусту и т.д.
  3. Залить капусту рассолом, положить гнет. Через 2 дня капуста будет готова.

Квашеная капуста: классический рецепт

Время приготовления:

больше 3-х часов

Ингредиенты:

  • 1 кг капусты
  • 25 г соли
  • 200 г моркови
  • Тмин – по желанию
  • Лавровый лист – по желанию
  • Черный перец горошком – по желанию

Способ приготовления:

  1. С капусты снять несколько первых листьев. Нашинковать ее тонко.
  2. Морковь очистить от кожуры и крупно натереть.
  3. Поместить все в большую миску и присыпать солью. Перетирать ничего не нужно, только немного помешать.
  4. Переложить в большую емкость и деревянной толкушкой утрамбовать плотно. Работать нужно до тех пор, пока капуста не пустит сок. Накрыть тарелкой или деревянным диском и сверху установить груз.
  5. Оставить для брожения на кухне. Каждые два дня нужно открывать салат и протыкать его деревянной палкой. Это нужно для того, чтобы выходил газ.
  6. Брожение займет около недели. Переложить готовую капусту в банку и убрать в холодильник.
  7. Подавать с нашинкованным луком и нерафинированным маслом.

Совет: грузом может стать большая бутыль, наполненная водой.

Квашеная капуста: рецепт с клюквой

Квашеная капуста с клюквой

ФОТО: Olga Sergeeva/PantherMedia / Olga Sergeeva

Время приготовления:

больше 3-х часов

Ингредиенты:

  • Капуста – 3 кг
  • Морковь – 100 г
  • Клюква – 100 г
  • Сахар – 1 ст. л.
  • Соль – 75 г
  • Семена укропа – 10 г
  • Лавровый лист – 6-8 шт.
  • Молотый черный перец – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Для приготовления квашеной капусты с клюквой с кочанов снимите верхние листья: они не понадобятся. Разрежьте капусту на половинки и, удалив кочерыжки, тонко нашинкуйте.
  2. Морковь тщательно вымойте щеткой, затем очистите и натрите на крупной или средней терке. Клюкву вымойте, переберите и обсушите, разложив на бумажных полотенцах.
  3. Подготовленные капусту и морковь поместите в большую миску. Посыпьте сахаром, солью, семенами укропа и молотым перцем по вкусу. Тщательно перетрите руками, чтобы выделился сок.
  4. На дно большой кастрюли емкостью не менее 10 л положите пару лавровых листьев. Затем слоями уложите капусту с морковью, перемежая клюквой и оставшимися лавровыми листочками.
  5. Утрамбуйте капусту так, чтобы она дала как можно больше сока. Накройте крышкой или деревянным кружком, сверху поместите тяжелый гнет. Оставьте в теплом месте на 2-3 дня.
  6. Через указанное время на поверхности капусты должна появиться пена. Снимите гнет и крышку (деревянный кружок), сделайте в капусте несколько проколов длинным черенком деревянной ложки и оставьте еще на 1 день.
  7. Готовую квашеную капусту с клюквой распределите по чистым банкам, слегка утрамбовывая. Закройте обычными пластиковыми крышками и уберите для хранения в прохладное место.

Капуста квашеная

Время приготовления:

больше 3-х часов

Ингредиенты:

  • Капуста белокочанная – 1 кг
  • Морковь – 1-3 шт.
  • Чеснок (по желанию) – 3-4 зубчика

Для заливки:

  • Сахар-песок – 0,5 стакана
  • Соль крупного помола – 1 ст. ложка
  • Вода – 500 мл
  • Перец черный – 4-5 шт.
  • Перец душистый – 3-4 шт.
  • Масло растительное – 0,5 стакана
  • Уксус столовый 9% – 10 ст. л.

Способ приготовления:

  1. Капусту нарезать тонкой, длинной соломкой. Морковь очистить, помыть, натереть на крупной терке.
  2. Чеснок очистить, пропустить через пресс. Смешать в миске все овощи.
  3. В кастрюлю налить воду, вскипятить. Всыпать сахарный песок, соль, специи, налить масло и уксус. Перемешать. Кипятить 1 минуту.
  4. Горячую заливку вылить в капусту. Сверху капусту накрыть перевернутой тарелкой большого диаметра, на которую поставить груз (например банку с водой). Оставить настаиваться при комнатной температуре.
  5. Через 4-5 часов быстрая квашеная капуста будет готова.
  6. Готовую квашеную капусту быстрого приготовления переложить в банки, накрыть капроновыми крышками и хранить в холодильнике.

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