Как квасить капусту: ТОП-5 рецептов

Квашеная капуста очень полезна для здоровья. В ней есть пробиотики – живые микроорганизмы, которые играют важную роль в работе кишечника. Они вырабатывают витамины, аминокислоты, формируют здоровый кишечный иммунитет и предотвращают аллергию, колебания веса, склонность к диабету второго типа и поддерживают здоровый уровень холестерина, пишет Сегодня.
Квашеная капуста содержит всего 19 ккал на 100 г. Диетологи рекомендуют употреблять не более 200 г этого продукта в день. Вы можете купить квашеную капусту в магазине, но самая вкусная – та, что приготовления своими руками.
Квашеная капуста в банке
Время приготовления:
больше 3-х часов
Ингредиенты:
- 2 кг капусты
- 2 моркови
- 1 л воды
- 2 ст.л. крупной соли
- 1 ст.л. сахара
Способ приготовления:
- Снимаем два верхних листа с кочана, выбрасываем их. Капусту тонко шинкуем острым ножом либо используем специальную терку-шинковку.
- Нашинкованную капусту выкладываем в таз, чтобы было удобнее перемешивать и мять ее.
- Морковь моем, очищаем и натираем на крупной терке или на терке для корейской моркови.
- Капусту с морковью хорошо переминаем руками и очень плотно утрамбовываем в большую банку. Капуста должна вся поместиться, если нет – значит мало помяли ее.
- Теперь приготовим рассол. В один литр холодной кипяченой воды добавляем две столовые ложки соли, перемешиваем до растворения соли и заливаем полученным рассолом
- Банку с капустой ставим в глубокую тарелку, так как вовремя квашения будет обильно вытекать лишний рассол. Сверху просто прикрываем крышкой или накрываем кусочком марли. Оставляем капусту в тепле на два дня. Периодически (один-два раза в день) нужно протыкать вилкой и выпускать из капусты пузырьки газов.
- Затем весь рассол сливаем в кастрюлю. Добавляем одну ложку с горкой сахара, перемешиваем до растворения и снова заливаем рассолом капусту.
- Закупориваем капусту крышкой и убираем еще на один день в холодильник. Процесс брожения остановлен, капусте нужно настояться и отдохнуть.
Квашеная капуста с яблоками
Время приготовления:
больше 3-х часов
Ингредиенты:
- 2 кг капусты
- 2 шт. моркови
- 250 г клюквы
- 3-5 яблок
Для рассола:
- 1 л воды
- 1 стакан растительного масла
- 1 стакан сахара
- 3/4 стакана уксуса
- 2 ст.л. соли
- 1 головка чеснока
Способ приготовления:
- Приготовить рассол – смешать все ингредиенты, нарезанный чеснок, довести до кипения и кипятить 2-3 минуты.
- Нашинковать капусту, натереть морковь. Уложить слоями в емкость капусту, морковь, клюкву, яблоки, снова капусту и т.д.
- Залить капусту рассолом, положить гнет. Через 2 дня капуста будет готова.
Квашеная капуста: классический рецепт
Время приготовления:
больше 3-х часов
Ингредиенты:
- 1 кг капусты
- 25 г соли
- 200 г моркови
- Тмин – по желанию
- Лавровый лист – по желанию
- Черный перец горошком – по желанию
Способ приготовления:
- С капусты снять несколько первых листьев. Нашинковать ее тонко.
- Морковь очистить от кожуры и крупно натереть.
- Поместить все в большую миску и присыпать солью. Перетирать ничего не нужно, только немного помешать.
- Переложить в большую емкость и деревянной толкушкой утрамбовать плотно. Работать нужно до тех пор, пока капуста не пустит сок. Накрыть тарелкой или деревянным диском и сверху установить груз.
- Оставить для брожения на кухне. Каждые два дня нужно открывать салат и протыкать его деревянной палкой. Это нужно для того, чтобы выходил газ.
- Брожение займет около недели. Переложить готовую капусту в банку и убрать в холодильник.
- Подавать с нашинкованным луком и нерафинированным маслом.
Совет: грузом может стать большая бутыль, наполненная водой.
Квашеная капуста: рецепт с клюквой
Время приготовления:
больше 3-х часов
Ингредиенты:
- Капуста – 3 кг
- Морковь – 100 г
- Клюква – 100 г
- Сахар – 1 ст. л.
- Соль – 75 г
- Семена укропа – 10 г
- Лавровый лист – 6-8 шт.
- Молотый черный перец – по вкусу
Способ приготовления:
- Для приготовления квашеной капусты с клюквой с кочанов снимите верхние листья: они не понадобятся. Разрежьте капусту на половинки и, удалив кочерыжки, тонко нашинкуйте.
- Морковь тщательно вымойте щеткой, затем очистите и натрите на крупной или средней терке. Клюкву вымойте, переберите и обсушите, разложив на бумажных полотенцах.
- Подготовленные капусту и морковь поместите в большую миску. Посыпьте сахаром, солью, семенами укропа и молотым перцем по вкусу. Тщательно перетрите руками, чтобы выделился сок.
- На дно большой кастрюли емкостью не менее 10 л положите пару лавровых листьев. Затем слоями уложите капусту с морковью, перемежая клюквой и оставшимися лавровыми листочками.
- Утрамбуйте капусту так, чтобы она дала как можно больше сока. Накройте крышкой или деревянным кружком, сверху поместите тяжелый гнет. Оставьте в теплом месте на 2-3 дня.
- Через указанное время на поверхности капусты должна появиться пена. Снимите гнет и крышку (деревянный кружок), сделайте в капусте несколько проколов длинным черенком деревянной ложки и оставьте еще на 1 день.
- Готовую квашеную капусту с клюквой распределите по чистым банкам, слегка утрамбовывая. Закройте обычными пластиковыми крышками и уберите для хранения в прохладное место.
Капуста квашеная
Время приготовления:
больше 3-х часов
Ингредиенты:
- Капуста белокочанная – 1 кг
- Морковь – 1-3 шт.
- Чеснок (по желанию) – 3-4 зубчика
Для заливки:
- Сахар-песок – 0,5 стакана
- Соль крупного помола – 1 ст. ложка
- Вода – 500 мл
- Перец черный – 4-5 шт.
- Перец душистый – 3-4 шт.
- Масло растительное – 0,5 стакана
- Уксус столовый 9% – 10 ст. л.
Способ приготовления:
- Капусту нарезать тонкой, длинной соломкой. Морковь очистить, помыть, натереть на крупной терке.
- Чеснок очистить, пропустить через пресс. Смешать в миске все овощи.
- В кастрюлю налить воду, вскипятить. Всыпать сахарный песок, соль, специи, налить масло и уксус. Перемешать. Кипятить 1 минуту.
- Горячую заливку вылить в капусту. Сверху капусту накрыть перевернутой тарелкой большого диаметра, на которую поставить груз (например банку с водой). Оставить настаиваться при комнатной температуре.
- Через 4-5 часов быстрая квашеная капуста будет готова.
- Готовую квашеную капусту быстрого приготовления переложить в банки, накрыть капроновыми крышками и хранить в холодильнике.