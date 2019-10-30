В Swissotel состоится самый полезный мастер-класс сезона - «Принципы Делового Стиля» от стилиста Ольги Быковой

По статистике, люди, которые производят нужное впечатление с помощью одежды и внешнего вида, подписывают больше контрактов, формируют надежные партнерские связи, быстрее продвигаются по карьерной лестнице и получают значительное количество преференций в переговорах и сделках. Правильная одежда формирует образ успешного человека и поддерживает соответствующий статус в обществе!

- комментирует сама Ольга.

Именно с целью передать аудитории принципы формирования делового образа и был создан этот мастер-класс.

Приоткроем завесу тайны над предстоящим мероприятием. В дополнение к уникальному мастер-классу от стилиста Ольги Быковой (эта тема ещё не раскрывалась нашими стилистами), организаторы готовят интересную программу для гостей. Попрактиковаться в выборе деловых часов и получить рекомендацию от амбассадоров эксклюзивных марок гости смогут на презентации одного из крупнейших бутиков сети часовых магазинов SWISS в рамках мероприятия. Во время презентации, бутик познакомит гостей с эксклюзивным часовым брендом Torii, который оценят все любители минимализма и элегантности. Как часть имиджа деловой леди, будет продемонстрирован элегантный деловой макияж от известного

Московского визажиста на косметике Yves Rocher. В дополнение, для желающих гостей, косметический бренд проведет аппаратную диагностику кожи лица и лучшие специалисты бренда дадут рекомендацию по подбору ухода от Yves Rocher!

Как прокомментировала стилист Ольга Быкова, на мастер-классе обязательно будет рассматриваться тема ароматов - это также важная часть имиджа деловой персоны. Приглашенным гостем мероприятия будут парфюмеры из бутика нишевой парфюмерии Quintessence, которые познакомят гостей с самыми подходящими персональными ароматами, которые помогут при заключении сделок. А о создании статусной атмосферы в офисе или в доме деловой персоны расскажут специалисты бренда Astieks, который представит изысканные ароматы для помещений от известной итальянской марки Dr.Vranjes Firenze в лучших флорентийских традициях. Как отдельное направление, идеи дизайнерских подарков для деловых партнёров подскажут Valhalla Living. Немаловажную тему идеальной улыбки в имидже осветит стоматологическая клиника Implanttihoito, задающая самые высокие стандарты красивой улыбки в Эстонии!

За комфорт и развлечение гостей отвечают организаторы, ивент-агентство First Fashion House, которое будет встречать всех гостей приветственным игристым вином от Freixenet, чтобы гости могли расслабиться после рабочего дня, а также низкокалорийным шоколадом RED Chocolate.