Запомнит на всю жизнь: жена жестко проучила мужа-изменщика

Мужчина, за которого я вышла замуж, сделал мне огромный подарок и переспал с женой своего друга. Эта женщина присутствовала на нашей свадьбе и видела, как я смотрела в глаза своему любимому мужчине и произносила клятвы. Так вот, я их застукала, и дело дошло до суда. И по какой-то чудовищной несправедливости именно мне пришлось платить супругу 7,5 тысячи долларов,