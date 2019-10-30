Запомнит на всю жизнь: жена жестко проучила мужа-изменщика

Жительница США Брэнди Ли поделилась на своей странице в Facebook историей развода с мужем-изменщиком. В ходе бракоразводного процесса суд обязал ее выплатить супругу 7,5 тысячи долларов (6750 евро), однако женщина нашла необычный способ выйти из этой ситуации победителем, пишет Сегодня.
Американка заплатила бывшему супругу килограммами даймов (американская монета номиналом в десять центов).
Мужчина, за которого я вышла замуж, сделал мне огромный подарок и переспал с женой своего друга. Эта женщина присутствовала на нашей свадьбе и видела, как я смотрела в глаза своему любимому мужчине и произносила клятвы. Так вот, я их застукала, и дело дошло до суда. И по какой-то чудовищной несправедливости именно мне пришлось платить супругу 7,5 тысячи долларов,
– рассказывает Брэнди Ли в комментарии для таблоида Metro.
Американка решила насолить бывшему мужу и выплатить необходимую сумму монетами.
В суде сказали, что я должна заплатить ему эти деньги. И все. Никто не говорил, как именно я должна это сделать,
– подчеркнула мать двоих детей. Она пошла в местный банк, объяснила сотрудникам ситуацию и попросила разменять крупные купюры.
В итоге Ли получила в качестве размена десять коробок даймов общим весом в 159 килограммов. Она благополучно перенесла развод и предательство и даже заказала футболку с надписью "Счастливо разведена". Пользователи сети отмечают, что эту "подставу" мужчина запомнит на всю оставшуюся жизнь.