«Это делает меня неотразимой»: запах женщины или вагинальные выделения вместо духов

Миллионы женщин по всему свету тратят огромные деньги на дорогие парфюмы, даже не подозревая о том, что именно они являются хранилищем самого сексуального в мире аромата, уверяет 29-летняя сексолог-самоучка и блогер Шана Будрам, которая использует выделения из влагалища в качестве духов-афродизиаков.

Как она объясняет, вагинальная секреция, особенно активно выделяющаяся во время овуляции, содержит феромоны копулины, которые действуют на мужчин не хуже приворотного зелья.

В своей новой книге «Игра желаний» Шана рассказывает о научном эксперименте, который она провела, чтобы доказать, что вагинальные выделения — это мощный афродизиак.

Она привела в бар четырех женщин, которые не использовали перед выходом духи или иные парфюмерные продукты, попросила их завязать разговор с незнакомцами, а затем отправиться в дамскую комнату и нанести свой естественный интимный аромат на кожу. После их возвращения поведение мужчин кардинально изменилось.

Автор книги отмечает, что женщины могут использовать этот натуральный афродизиак в любое время, когда они захотят повысить свою самооценку.

«Меня часто спрашивают: действительно ли употребление ананаса улучшает вкус гениталий перед оральным сексом? Мой ответ: если вы в это верите, это определенно работает. Так же и с вагинальными выделениями — не очевидно, что они действительно делают женщину неотразимой, но если вы считаете, что это помогает, вы будете чувствовать себя гораздо свободнее и увереннее», — пишет Будрам.

Шана Будрам ФОТО: Скриншот видео Youtube

Сексолог даже поделилась инструкцией, как правильно использовать натуральный парфюмом-афродизиак.

Следует вымыть руки и провести пальцем по влагалищному отверстию. Самая свежая жидкость — это та, которая выделяется из желез Бартолини — органов размером с горошину, играющих важную роль в смазке влагалищного канала. Как только на пальцах будет достаточно секреции, ее можно нанести на районы в области шеи, ключицы и запястий.

Будрам уверяет, что природный запах женщины способен привлечь внимание потенциальных партнеров. Она использует этот метод в течение десяти лет и часто ощущает повышенный интерес мужчин к себе.

Несмотря на то, что доказать непосредственное действие вагинальной жидкости довольно сложно, Шана признается: