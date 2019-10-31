Мода для полных: фасоны платьев, скрывающих недостатки фигуры

Общие советы для полных женщин

Носите простые платья трапециевидного силуэта. Не стоит полностью одеваться в черный. Коричневый, серый, зеленый, фиолетовый и синий также смотрятся вполне привлекательно. Длинные летящие платья в сочетании с каблуком сделают вашу фигуру более легкой и стройной.

Также обратите внимание на модели с расклешенной юбкой. Выбирайте многослойную, но не бесформенную одежду. Учитесь умело сочетать платья с пиджаками, кардиганами, жилетами, палантинами и шарфами. Однако не переусердствуйте: модели с обилием украшений, рюшей, декоративных деталей и драпировок придадут вам лишний объем.

Перед выбором платья обязательно определите, что вы хотите скрыть, а что, наоборот, показать.

При выборе платья решающую роль играет знание вашего размера. Не старайтесь влезть в платье на размер меньше, оно будет некрасиво морщить, жать и обтягивать все недостатки фигуры. Одежда на размер больше также не станет спасением: свободный балахон сделает фигуру еще более тяжелой. Не поленитесь и измерьте свои объемы, а затем определите размер по специальным таблицам.

Платье, скрывающее животик

Девушки с округлым животиком часто отказываются от красивых платьев, надевая бесформенные свитера и свободную одежду. На самом деле такие вещи полнят еще больше. Обычно у такого типа фигуры красивая грудь и стройные ноги. Вы вполне можете позволить себе короткое платье, но с завышенной талией.

Выбирайте по тому же принципу кофточки и туники. Пусть ткань будет струящейся, мягко драпирующейся на животе. Привлекайте внимание к красивой груди при помощи треугольного или квадратного выреза. Не носите обтягивающие по фигуре платья. Если животик небольшой, наденьте модель с широкой темной полосой поперек талии. Также можно подобрать широкий ремень.

Фасон для полных бедер

Полные бедра отлично скрываются летящими юбками А-образного силуэта и модными длинными платьями с завышенной талией. Подберите одежду с вертикальными полосками или используйте пояс-кушак со свободно свисающими концами.

При широких бедрах противопоказаны ремни на талии. Если вы хотите включить в свой образ ремешок, выберите тонкую женственную модель и расположите ее чуть ниже талии.