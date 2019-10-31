Как понять, что ребенок готов отказаться от подгузников

О, это поистине великое изобретение, которое современным мамочкам сэкономило много сил и нервов. Однако приходит время, когда вы уже готовы перевести своего малыша на ношение обычных трусиков, а вот он никак не хочет, пишет Wday.
Малыш плачет, закатывает истерики, но упорно продолжает «делать свои дела» в подгузники, отказываясь от горшка.
Когда же наступает тот момент, когда малыш готов делать все-по-взрослому, как развить его самостоятельность, рассказывает детский психолог Елена Кранцова.
На самом деле ребенок не готов отказаться от памперсов, потому что в его опыте этого нет, он не рождается со знанием, как и когда ходить в туалет. Это его первый социальный навык, и родители должны его этому научить.
Есть несколько правил, как это сделать правильно.
Во-первых, родители должны понимать, что это длительный процесс. Не торопите малыша, не давите на него — так вы его только напугаете.
Во-вторых, отучать от подгузников нужно постепенно. Как только ребенок начал ходить, начинайте отвыкать носить памперсы дома, во время игр и бодрствования, оставляйте только на время сна и прогулок. Тем более что ходить и бегать в памперсе ребенку неудобно. Затем отказаться и во время прогулок, особенно в теплое время года. А когда по утрам он все чаще будет оставаться сухим, можно не надевать его на ночь. Сухой памперс — это показатель того, что у малыша сформировался контроль над своими естественными потребностями.
В-третьих, важно понимать, что приучение к туалету для ребенка — это сложный процесс формирования новых рефлекторных цепочек в нервной системе. Он должен связать свои телесные ощущения позыва, самого процесса, неприятные ощущения от мокрых штанов, критичное отношение взрослых, научиться сдерживать позыв, пока он бежит к горшку, снимает штаны и садится. Окончательно этот навык обычно формируется к двум годам.
К сожалению, отказ ребенка ходить в туалет без памперсов, его истерики свидетельствуют о том, что мама поздно стала приучать ребенка к туалету. У него уже сложился определенный стереотип, как это должно быть, он уже осознает свою личность и настаивает на своем.
Нередко нежелание ребенка ходить в туалет на горшок связано и с невротическими страхами. В этих случаях родителям лучше обратиться к психологу, который поможет преодолеть упрямство или страхи малыша.
Ваш ребенок готов обходиться без подгузника, если вы твердо можете ответить «да» на эти вопросы:
- Малыш понимает значение слов «какать» и «писать»;
- Мокрая одежда ему не нравится, и он громко выражает свое недовольство по этому поводу;
- Подгузник остается сухим 3 и более часов;
- Ребенок умеет сам ходить, садиться и вставать.
Творческие мамы могут с игривым азартом подойти к формированию у своего ребенка навыка проситься в туалет, прикупив ему музыкальный горшок или каждый раз вручая медаль, когда малыш сделает это не в штанишки.