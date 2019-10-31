Как понять, что ребенок готов отказаться от подгузников

Малыш плачет, закатывает истерики, но упорно продолжает «делать свои дела» в подгузники, отказываясь от горшка.

Когда же наступает тот момент, когда малыш готов делать все-по-взрослому, как развить его самостоятельность, рассказывает детский психолог Елена Кранцова.

На самом деле ребенок не готов отказаться от памперсов, потому что в его опыте этого нет, он не рождается со знанием, как и когда ходить в туалет. Это его первый социальный навык, и родители должны его этому научить.

Есть несколько правил, как это сделать правильно.

Во-первых, родители должны понимать, что это длительный процесс. Не торопите малыша, не давите на него — так вы его только напугаете.

Во-вторых, отучать от подгузников нужно постепенно. Как только ребенок начал ходить, начинайте отвыкать носить памперсы дома, во время игр и бодрствования, оставляйте только на время сна и прогулок. Тем более что ходить и бегать в памперсе ребенку неудобно. Затем отказаться и во время прогулок, особенно в теплое время года. А когда по утрам он все чаще будет оставаться сухим, можно не надевать его на ночь. Сухой памперс — это показатель того, что у малыша сформировался контроль над своими естественными потребностями.

В-третьих, важно понимать, что приучение к туалету для ребенка — это сложный процесс формирования новых рефлекторных цепочек в нервной системе. Он должен связать свои телесные ощущения позыва, самого процесса, неприятные ощущения от мокрых штанов, критичное отношение взрослых, научиться сдерживать позыв, пока он бежит к горшку, снимает штаны и садится. Окончательно этот навык обычно формируется к двум годам.

К сожалению, отказ ребенка ходить в туалет без памперсов, его истерики свидетельствуют о том, что мама поздно стала приучать ребенка к туалету. У него уже сложился определенный стереотип, как это должно быть, он уже осознает свою личность и настаивает на своем.

Нередко нежелание ребенка ходить в туалет на горшок связано и с невротическими страхами. В этих случаях родителям лучше обратиться к психологу, который поможет преодолеть упрямство или страхи малыша.

Ваш ребенок готов обходиться без подгузника, если вы твердо можете ответить «да» на эти вопросы:

Малыш понимает значение слов «какать» и «писать»; Мокрая одежда ему не нравится, и он громко выражает свое недовольство по этому поводу; Подгузник остается сухим 3 и более часов; Ребенок умеет сам ходить, садиться и вставать.