Хэллоуин 2019: интересные ритуалы и обряды

В древние времена Хэллоуин символизировал приход зимы и тьмы. По традиции в эту ночь открывались двери темного мира. Древние люди в эту ночь разжигали костры и совершали специальные защитные обряды. Но какие ритуалы можно сделать современникам в Хэллоуин 2019?

"Сегодня" подготовили советы о том, какие ритуалы нужно совершить в этом день, чтобы привлечь в свою жизнь удачу, заглянуть в будущее и даже — исполнить желание.

Хэллоуин 2019: ритуалы

• Основным атрибутом Хэллоуин является – "светильник Джека" в виде головы, вырезанной из тыквы с зажженной свечой внутри. Традиция зародилась на основе ирландской легенды о том, как старый фермер Джек, любитель азартных игр и крепких напитков, дважды обманывал дьявола. Из-за этого он был обречен скитаться по миру с тыквенной головой и угольком внутри. Сейчас традиция вырезать тыквенные светильники символизирует наш внутренний огонь в темное время года, поэтому в этот день можно сделать такой атрибут праздника.

• В Хэллоуин принято совершать уборки и магические чистки своих домов. Принесите из парка веточку пихты или любого другого хвойного дерева. Сожгите её и с дымящимися угольками пройдите всю квартиру, заглядывая во все углы. Это поможет очистить дом.

• В Хэллоуин достаточно просто лечь спать, а на утро постараться вспомнить свой сон. Сны в ночь на 1 ноября, считаются вещими.

Хэллоуин 2019: гадания

• Еще одна древняя хэллоуиновская традиция – гадать на яблоках. Срезанную кожуру яблока бросают в костер. Затем по форме, которую принимает кожура, пытаются определить первую букву имени своего суженого.

• Также увидеть своего будущего мужа девушка можно, сев перед зеркалом в полночь с яблоком в руке.

• Если положить яблоко под подушку в ночь перед на Хэллоуином и загадать желание, а утром яблоко съесть, то желание сбудется. Если просто разрезать яблоко, то неповреждённые семечки также говорят о скором исполнении желания. После заката солнца 31 октября встаньте перед зеркалом и загадайте желание, представляя, что оно осуществилось. Это увеличит шансы на то, что оно сбудется.

• В Хэллоуин можно узнать и количество будущих детей, например, капнув яичный белок в посудину с водой.

Хэллоуин 2019: обряды

• Некоторые считают, что не стоит в этот день оставлять окна и двери открытыми, это приносит несчастье. А все поездки должны быть закончены к закату солнца.