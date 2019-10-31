Не пропустите показ успешного фэшн стартапа - дизайнерского бренда Black Cherry в Swissotel!

Мероприятие будет действительно ярким! Дизайнеры подошли со всей душой к созданию коллекции, и у нас будет момент, когда мы удивим гостей! Не буду раскрывать всех секретов, только скажу, что prosecco будет литься рекой, а гостей будут развлекать действительно яркие артисты, среди которых будет и роскошная эстонская певица Laura!