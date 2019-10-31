Не пропустите показ успешного фэшн стартапа - дизайнерского бренда Black Cherry в Swissotel!

Соскучились по ярким шоу? Ивент-агентство First Fashion House приглашает вас посетить один из самых незабываемых показов сезона, который состоится 9 ноября в Swissotel! Это будет первый показ успешного фэшн стартапа - дизайнерского бренда Black Cherry, который вихрем ворвался в мир эстонской моды и прочно занял нишу женской одежды среднего ценового сегмента.
Ателье бренда Black Cherry открылось только в этом году, однако, за столь короткое время бренд получил высокое признание клиентов и огромное количество адвокатов бренда в Прибалтике. Всё это благодаря слаженной команде профессионалов, работающих на бренд, высокому качеству материалов, которые владелица бренда, Кристина, привозит из Италии и Франции, а также высокому чувству стиля самой создательницы бренда.
На своём первом показе бренд представит праздничную коллекцию, которая будет стилизована изысканными украшениями Silvia от Grenardi. Директор Grenardi в Эстонии, Юлия Шандра выбрала для показа именно коллекцию Silvia, которая была создана специально для нордических женщин, чтобы подчеркнуть их красоту.
Мероприятие будет действительно ярким! Дизайнеры подошли со всей душой к созданию коллекции, и у нас будет момент, когда мы удивим гостей! Не буду раскрывать всех секретов, только скажу, что prosecco будет литься рекой, а гостей будут развлекать действительно яркие артисты, среди которых будет и роскошная эстонская певица Laura!
- сказала владелица ивент-агентства First Fashion House Анна Павлова.
В лучших традициях First Fashion House гостей порадуют подарками и приятными сюрпризами - нескольким гостям улыбнется удача и они уйдут с показа с заветными подарками от Black Cherry, в которых будет новая культовая вещь их гардероба!
Билеты можно приобрести в Piletilevi!