Не уследила? Дрю Бэрримор оконфузилась на красной дорожке

Дрю Бэрримор — одна из тех знаменитостей, которые не боятся показать всему миру свою натуральную красоту.

ФОТО: Evan Agostini/AP

Потому в блоге актрисы часто появляются снимки а-ля натюрель. Впрочем, порой желание не зацикливаться на своей внешности переходит все границы. Знаменитость часто видели на улице с неухоженным видом, а на днях она появилась на WWD Honors 2019 с отросшими ногтями.

ФОТО: John Palmer/MPI/Capital Pictures/JP/MPI/Capital Pictures

Как только фотографии с мероприятия попали в сеть, пользователи принялись комментировать красный маникюр Дрю, который явно отрос на полногтя. Тут-то на актрису и посылался шквал критики. Похоже, в погоне за естественным старением, Дрю забыла, что, кроме ботокса и пластических операций, есть другие меры ухода за собой.