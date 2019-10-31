Таможенники показали фото духов, которые нельзя брать в ручной клади

Сотрудники аэропорта Лондон-Сити (Великобритания) предупредили, что любые духи, имеющие форму оружия, могут быть изъяты при досмотре личных вещей пассажиров, пишет Сегодня.
Так, например, запрещено провозить через таможенную границу в ручной клади аромат Spicebomb Extreme бренда Viktor & Rolf, поскольку духи хранятся в флаконе в форме гранаты. Об этом пишет издание Express.
Аромат Spicebomb представляет собой черную непрозрачную бутылку, полностью повторяющую форму гранаты с опоясывающим ее золотистым логотипом бренда. Эти духи запрещено хранить в ручной клади, однако другие парфюмы Viktor & Rolf из той же линейки, разлитые в прозрачные стеклянные флаконы, перевозить разрешается.
Ранее в Лондон-Сити произошел курьезный инцидент с одним из пассажиров: мужчина собирался вылететь из Эдинбурга в Лондон. Указанные духи лежали в его чемодане, и таможенники подумали, что он – террорист.