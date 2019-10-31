Чт, 31.10.2019
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  • Таможенники показали фото духов, которые нельзя брать в ручной клади

Таможенники показали фото духов, которые нельзя брать в ручной клади

Ручная кладь — сумка размерами 56х45х25 см.

ФОТО: Тоомас Хуйк

Сотрудники аэропорта Лондон-Сити (Великобритания) предупредили, что любые духи, имеющие форму оружия, могут быть изъяты при досмотре личных вещей пассажиров, пишет Сегодня.

Так, например, запрещено провозить через таможенную границу в ручной клади аромат Spicebomb Extreme бренда Viktor & Rolf, поскольку духи хранятся в флаконе в форме гранаты. Об этом пишет издание Express.

ФОТО: Скриншот с сайта Sabina Store

Аромат Spicebomb представляет собой черную непрозрачную бутылку, полностью повторяющую форму гранаты с опоясывающим ее золотистым логотипом бренда. Эти духи запрещено хранить в ручной клади, однако другие парфюмы Viktor & Rolf из той же линейки, разлитые в прозрачные стеклянные флаконы, перевозить разрешается.

Ранее в Лондон-Сити произошел курьезный инцидент с одним из пассажиров: мужчина собирался вылететь из Эдинбурга в Лондон. Указанные духи лежали в его чемодане, и таможенники подумали, что он – террорист.

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