Таможенники показали фото духов, которые нельзя брать в ручной клади

Так, например, запрещено провозить через таможенную границу в ручной клади аромат Spicebomb Extreme бренда Viktor & Rolf, поскольку духи хранятся в флаконе в форме гранаты. Об этом пишет издание Express.

ФОТО: Скриншот с сайта Sabina Store

Аромат Spicebomb представляет собой черную непрозрачную бутылку, полностью повторяющую форму гранаты с опоясывающим ее золотистым логотипом бренда. Эти духи запрещено хранить в ручной клади, однако другие парфюмы Viktor & Rolf из той же линейки, разлитые в прозрачные стеклянные флаконы, перевозить разрешается.