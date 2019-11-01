Пт, 1.11.2019
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Известная телеведущая в прямом эфире узнала, что у нее рак

ФОТО: скриншот

Женщина транслировала процедуру обследования в Facebook.

41-летняя известная американская телеведущая Али Мейер, работающая на телеканале KFOR, прошла маммографию и в прямом эфире узнала о раке груди. Женщина транслировала процедуру обследования в Facebook, сообщает таблоид Metro.

Никак не ожидала, что это не будет просто и быстро. У меня не было опасений: каких-то предпосылок или похожих диагнозов в семье,

– отметила журналистка, добавив, что пошла на маммографию для привлечения внимания других женщин к необходимости проверить грудь.

Однако во время обследования врач обнаружил заболевание. Вскоре после объявления диагноза женщина в слезах сказала обо всем и зрителям.

Это тяжко и шокирующе. Это не те новости, которые я хотела сказать вам, но именно это произошло,

– заметила она.

Через два месяца женщина последовала советам врачей и пошла на операцию. Медики уверяли, что вылечиться от рака можно только путем практически полного удаления правой груди. Спустя год со своей первой маммографии Мейер снова пришла на обследование. В этот раз врачи не нашли каких-либо злокачественных образований, она была здорова.

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