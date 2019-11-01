Известная телеведущая в прямом эфире узнала, что у нее рак

Никак не ожидала, что это не будет просто и быстро. У меня не было опасений: каких-то предпосылок или похожих диагнозов в семье,

Однако во время обследования врач обнаружил заболевание. Вскоре после объявления диагноза женщина в слезах сказала обо всем и зрителям.

Это тяжко и шокирующе. Это не те новости, которые я хотела сказать вам, но именно это произошло,

Через два месяца женщина последовала советам врачей и пошла на операцию. Медики уверяли, что вылечиться от рака можно только путем практически полного удаления правой груди. Спустя год со своей первой маммографии Мейер снова пришла на обследование. В этот раз врачи не нашли каких-либо злокачественных образований, она была здорова.