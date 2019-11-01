Пт, 1.11.2019

Что приготовить на обед: ТОП-5 рецептов согревающих осенних супов

Итальянский суп минестроне

ФОТО: Simone Voigt/PantherMedia / Simone Voigt

Нет ничего лучше, чем тарелка горячего домашнего супа в промозглый осенний день. Поэтому мы предлагаем приготовить вкусные и сытные первые блюда по рецептам из нашей подборки, пишет Сегодня.

Благодаря наваристым бульонам и обилию специй они помогут организму противостоять любым простудным и вирусным заболеваниям.

Итальянский овощной суп минестроне

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты:

  • 2 л любимого бульона
  • 8 кусочков бекона, мелко нарезать
  • 50 г спагетти
  • 3 стебля сельдерея, нарезать
  • 1 цукини, нарезать кубиками
  • 1 соцветие брокколи
  • 8 стручков спаржевой фасоли
  • 1 сладкий перец, нарезать кубиками
  • 1 морковка, почистить и нарезать кубиками
  • 2 картофелины, почистить и нарезать кубиками
  • 2 луковицы, почистить и мелко нарезать
  • 2 зубка чеснока, почистить и мелко нарезать
  • 1 банка помидоров без кожуры, консервированных в томатном соке
  • 50 г тертого пармезана
  • Оливковое масло
  • Базилик, мелко нарезать
  • Сушеный орегано
  • Веточки розмарина
  • Соль, перец

Способ приготовления:

  1. В большой кастрюле разогреть масло, обжарить бекон с луком и чесноком.
  2. Добавить морковь и картофель, через несколько минут – сельдерей, брокколи, цукини, перец и фасоль. Обжаривать, помешивая, пока овощи немного не размякнут.
  3. Добавить томаты с соком, розмарин, приправить орегано, посолить, поперчить и залить бульоном.
  4. За 10 минут до готовности овощей добавить спагетти и в самом конце – базилик. Перед подачей каждую порцию присыпать пармезаном.

Тыквенно-томатный суп с беконом

Время приготовления:

30 минут

Ингредиенты:

  • 300 г мякоти тыквы
  • 1 банка (450 г) консервированных томатов в собственном соку
  • 1 луковица
  • 2 зубчика чеснока
  • 2 веточки тимьяна
  • 100 мл сухого белого вина
  • 2 ст. л. оливкового масла
  • Соль, перец – по вкусу
  • Копченая паприка – по вкусу
  • Тонкие ломтики копченого бекона – для подачи

Способ приготовления:

  1. Лук и чеснок мелко нарезать.
  2. Тыкву порезать небольшими кубиками.
  3. На оливковом масле обжарить лук, добавить чеснок тимьян и тыкву.
  4. Обжаривать на среднем огне 6-7 минут, добавить вино, тушить под крышкой 8-10 минут, удалить веточки тимьяна, добавить томаты.
  5. Довести овощи до кипения, измельчить в блендере, при необходимости добавить бульон или воду, доведя суп до желаемой густоты, вернуть на огонь, посолить и поперчить по вкусу, прогреть.
  6. Бекон обжарить на сухой сковороде, выложить на бумажные полотенца.
  7. При подаче бекон раскрошить в каждую тарелку или подать суп с целым кусочком бекона.

Гороховый суп с копченостями

Yellow Split Pea and Vegetable Soup Гороховый суп

ФОТО: Ildi Papp/PantherMedia / Ildi Papp

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты:

  • Бульон – 2 л
  • Картофель – 2 шт.
  • Сухой колотый горох – 250 г
  • Грудинка или бекон – 150 г
  • Консервированные помидоры – 400 мл
  • Соль – по вкусу
  • Зелень – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Приготовить овощной или мясной бульон.
  2. Горох промыть под проточной водой, залить бульоном и варить 30 минут, снимая пену.
  3. Картофель очистить, помыть и нарезать кубиками.
  4. Отправить картофель в кастрюлю.
  5. Затем добавить очищенные от кожицы и пюрированные помидоры. Варить суп до готовности гороха. Проверить на соль.
  6. В последнюю очередь добавить кусочки обжаренного бекона, довести до кипения и снять с огня.
  7. Подавать гороховый суп с зеленью и лимонным соком.

Грибной суп с перловкой

Время приготовления:

2 часа

Ингредиенты:

  • 400 г белых грибов
  • 1 картофелина
  • 1 морковь
  • 1 луковица
  • 3 ст.л. перловой крупы
  • 80 г сливочного масла
  • 5 горошин черного перца
  • 2 ст.л. нарезанной петрушки
  • 100 г сметаны 20%

Способ приготовления:

  1. Тщательно промыть перловую крупу, залить 1 стаканом горячей воды, дать постоять полчаса.
  2. Морковь, лук и картофель почистить и помыть. Морковь натереть на крупной терке. Лук измельчить, картофель нарезать небольшими кубиками.
  3. Белые грибы промыть, нарезать небольшими кубиками, залить холодной водой и варить 20 минут. Откинуть грибы на дуршлаг и слить жидкость.
  4. В кастрюлю налить свежую воду. Добавить замоченную перловку и варить 20 минут.
  5. Добавьте картофель и готовить еще 7 минут.
  6. В сковороде разогреть сливочное масло, обжарить лук и морковь, помешивая, 5 минут. Добавить отваренные грибы, посолить и жарить вместе еще 5 минут.
  7. Выложить овощи с грибами в кастрюлю с перловкой, добавить перец горошком и варить 10‒15 минут.
  8. В конце добавить рубленую петрушку, накрыть крышкой и снять с огня. Дать супу настояться 15 минут и подавать со сметаной.

Суп с красной чечевицей

Время приготовления:

45 минут

Ингредиенты:

  • 1 луковица
  • 1 ст.л. ароматного подсолнечного масла
  • 1 ч.л. сладкой красной паприки
  • 1/2 ч.л. куркумы
  • 1/2 ч.л. семян кориандра
  • Цедра 1 лимона
  • 3 зубчика чеснока
  • 1 ст.л. уксуса
  • 1 морковка
  • 1 красный болгарский перец
  • 150 г красной чечевицы
  • Куриный или овощной бульон

Для подачи:

  • Йогурт
  • Лимонный сок
  • Зелень петрушки

Для обжарки:

  • 20-30 г сливочного масла
  • 1/2-1 ч.л. молотой сладкой паприки
  • 1 ст.л. муки

Способ приготовления:

  1. На подсолнечном масле обжарить лук и мелко порубленный чеснок. Добавить специи и залить уксусом, дать ему выпариться.
  2. Добавить мелко нарезанный болгарский перец, морковку, цедру лимона и предварительно помытую чечевицу. Залить все бульоном или водой.
  3. Варить до готовности чечевицы, около 15 минут. Посолить, измельчить в блендере до однородности.
  4. Добавить зажарку, еще раз подогреть и подавать чечевичный суп с зеленью, йогуртом и лимонным соком.

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