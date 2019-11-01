Почему нельзя мыть посуду в гостях

Правда, иногда кто-то из гостей готов помочь хозяйке прибраться на кухне и решить проблему с грязной посудой. Но как бы вам ни хотелось избавиться от этого не слишком приятного занятия, стоит на такое предложение ответить отказом. Почему не рекомендуется доверять мытье грязной посуды чужим людям, рассказывает «Рамблер».

Разумеется, дело в приметах. Большинство из нас, конечно, в них не верят, но, признайтесь, иногда у вас екает сердце, если, например, дорогу перебегает черная кошка. Так и с грязными тарелками: верить или нет, дело ваше, но, как говорят, предупрежден, значит, вооружен.

Все, что касается благополучия и гармонии в семье, всегда очень ревностно оберегалось нашими предками. Возможно, именно поэтому нам досталось так много примет, связанных именно с бытом. Мытье посуды — одна из них. Согласно поверьям, когда хозяйка моет посуду, она привлекает в свой дом счастье, финансовое благополучие и спокойствие. Этакий способ медитации с неплохой отдачей.

Передавая же свои «полномочия» по очистке тарелок и столовых приборов от грязи, вы нарушаете некий баланс. Постороннее вмешательство может явиться угрозой покою и благополучию в семье.