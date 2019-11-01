Пальчики оближешь! Как быстро испечь яблочный пирог с манкой

Лучшим сортом яблок для использования в кулинарии считается Антоновка. Эти крупные светло-зеленые яблоки имеют сильный аромат, кислый вкус и плотную мякоть. К сожалению, Антоновку можно купить далеко не везде, но для яблочных пирогов подойдут и другие сорта яблок, например Симиренко или Гренни Смит.