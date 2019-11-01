Пт, 1.11.2019
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Пальчики оближешь! Как быстро испечь яблочный пирог с манкой

Apple pie

ФОТО: Cseh Ioan/PantherMedia / Cseh Ioan

Выпечка с яблоками – самая вкусная, простая и доступная. Мы советуем сделать быстрый пирог с яблоками, манкой и ванилью.

Время приготовления:

1 час

Калорийность:

158 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 1 зеленое кислое яблоко
  • 4 яйца
  • 200 г сливок
  • 1/2 стакана муки
  • 1/2 стакана манки
  • Щепотка ванилина
  • 10 г разрыхлителя
  • 1/2 стакана сахара

Способ приготовления:

  1. Форму для пирога смазать сливочным маслом.
  2. Уложить порезанное ломтиками яблоко в один слой.
  3. В миску разбить яйца.
  4. Добавить сливки, муку, манку, сахар, ванилин, разрыхлитель.
  5. Все хорошо взбить. Вылить в форму. Посыпать сверху 1 столовой ложкой сахара.
  6. Запекать в разогретой духовке до 180 ºС 25-30 минут, пока не появится румяная корочка. Проверить готовность зубочисткой
  7. Остывший пирог по желанию посыпать сахарной пудрой и разрезать на кусочки.

ФОТО: Dzinnik Darius/PantherMedia / Dzinnik Darius

Как выбрать яблоки для пирога

Лучшим сортом яблок для использования в кулинарии считается Антоновка. Эти крупные светло-зеленые яблоки имеют сильный аромат, кислый вкус и плотную мякоть. К сожалению, Антоновку можно купить далеко не везде, но для яблочных пирогов подойдут и другие сорта яблок, например Симиренко или Гренни Смит.

Следует только учитывать, что кожица у этих зеленых яблок с кислым вкусом довольно толстая, поэтому для приготовления начинки лучше использовать очищенные плоды. Для приготовления выпечки подойдут также сорта Слава Победителям, Коричные и Джонаголд.

ФОТО: Cseh Ioan/PantherMedia / Cseh Ioan

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