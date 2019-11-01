Мифы о дробном питании

Дробное питание разгоняет метаболизм

Дробное питание — то есть прием пищи по 5—6 раз в день небольшими порциями (пауза между трапезами не должна превышать четырех часов) — пропагандируют многие звезды. Среди них — певицы Жасмин, Валерия и Ани Лорак. Все они утверждают: подобная система помогает разогнать обмен веществ и оздоравливает организм. Суть теории в том, что частый прием пищи заставляет желудок чаще и лучше работать, затрачивая много энергии, а это (если опять же верить интернету) приводит к сбросу веса. На самом деле, активность ЖКТ зависит в первую очередь от качества еды (к примеру, мясо свинины и говядины и бобы перевариваются дольше, чем тунец).

Дробное питание помогает контролировать аппетит

Призыв поесть формируется в нашем мозгу, когда он получает информацию от желудка. А желудок голоден, когда недополучил нужные вещества или слишко долго оставался без пропитания. То есть выходит, что если есть часто, но не сбалансированно, то живот все равно будет урчать. Тем, кто худеет, можно посоветовать правильно рассчитать суточное количество калорий и получать в равной мере белки, жиры и углеводы. Это единственный вариант, чтобы не сорваться, не переедать и не получить стресс от недоедания. Ключевой фактор при снижении веса — суммарное количество поглощенных калорий за сутки, а не каждый конкретный прием пищи.

Дробное питание рекомендовано всем

На самом деле, дробную систему можно от всего сердца посоветовать (если мы говорим о медицинских рекомендациях) только диабетикам. В их случае маленькие порции уменьшают суммарное количество инсулина, полученного за сутки. Для здоровых же людей небольшое снижение вырабатываемого инсулина никак не скажется на фигуре.

Дробное питание улучшает здоровье

Некоторые верят, что дробное питание не утруждает желудок, а значит, облегчает жизнь тех, кто живет с гастритом и колитом. Повторимся: все зависит от тяжести еды и ее качества.

Оптимальное питание — от 3—4 раз в сутки. Если нет возможности питаться чаще двух раз, советую уделить больше внимания разнообразию и сбалансированности рациона. Ведь чем реже мы питаемся, тем сложнее восполнить необходимый запас витаминов и микроэлементов.