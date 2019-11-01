Календарь свиданий на ноябрь 2019 года

1 ноября — подходящий день для свидания с человеком, с которым тебя связывают не только сильные чувства, но и общие интересы. Ураган страсти маловероятен, но легкий ветерок дружеской симпатии вполне может усилиться.

2 ноября — не лучший день для свидания: многие сердятся по пустякам, потом сожалеют, что вспылили, но стесняются просить прощения. Осторожнее с алкоголем. Если запланирован романтический ужин, лучше не экспериментировать с меню.

3 ноября — день подходит для свидания, причем оно может быть и сугубо «практическим»: например, будет приятно вместе пройтись по магазинам. Вечер неудачен: претензии друг к другу мешают общаться.

4 ноября — сходить на свидание можно, но далекоидущих планов лучше не строить: велик риск выдать желаемое за действительное.

5 ноября — не лучший день для свидания, особенно для людей, которые не всегда могут держать эмоции под контролем.

6 ноября — можно сходить на свидание, если его организация не требует серьезных расходов. В кафе или ресторане стоит разделить счет.

7 ноября — нейтральный день.

8 ноября — неплохой день для свидания. Исключение — совместный обед; вот он может пройти неудачно.

9 ноября — можно сходить вместе в музей, в театр или на концерт.

10 ноября — для встречи лучше выбирать место, где будет весело.

11 ноября — благоприятный день для свидания.

12 ноября — отправляясь на свидание в этот день, будь готова к любым неожиданностям. Люди могут вести себя не так, как обычно; ярко проявляются именно те черты, на которые обычно не обращаешь внимания. Возможны странные ссоры и споры, но не исключена и любовь с первого взгляда.

13 ноября — благоприятный день для свидания.

14 ноября — подходящий день для встречи с человеком, которого ты давно знаешь. Первое свидание может оказаться неудачным.

15 ноября — неблагоприятный день для свидания.

16 ноября — благоприятный день для свидания. Не получается встретиться? Поговорите по телефону, это пойдет на пользу отношениям.

17 ноября — день подходит для свидания, вечер — нет. На исходе дня становится трудно договориться, некоторые могут вести себя агрессивно.

18 ноября — подходящий день для встречи с человеком, которого ты давно знаешь. С остальными трудно найти общий язык.

19 ноября — благоприятный день для свидания, можно вместе сходить на творческий мастер-класс.

20 ноября — подходящий день для встречи с человеком, которого ты хорошо знаешь и понимаешь. Первая встреча вряд ли будет удачной, люди часто ведут себя странно.

21 ноября — неблагоприятный день. Исключение — встреча с человеком, в серьезных отношениях с которым ты не заинтересована.

22 ноября — удачный день для свидания. Есть шанс добавить романтики в отношения, которые прежде были только дружескими.

23 ноября — можно встретиться, чтобы вместе заняться делом, которое интересно обоим. Романтическое свидание в традиционном понимании вряд ли пройдет удачно.

24 ноября — неудачный день для свидания.

25 ноября — благоприятный день для свидания, особенно если оба заинтересованы в серьезных отношениях.

26 ноября — лучше не планировать ничего экстравагантного и утомительного. На романтическую лыжную прогулку, танцы до утра или смелые эксперименты сил может и не хватить. Для спокойного вечера вдвоем день вполне подходит.

27 ноября — неудачный день для свидания.

29 ноября — благоприятный день для свидания. Если это первая встреча — сразу могут вспыхнуть сильные чувства.