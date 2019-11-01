Календарь свиданий на ноябрь 2019 года

Пойти сегодня в кино или завтра в кафе? Иногда интуиция подсказывает, что лучше. Но бывает и так, что ждешь от встречи чего-то необыкновенного, а она не складывается. Мы составили астрологический календарь свиданий на ноябрь — узнай, подойдет ли он тебе, пишет Lady.mail.ru.
1 ноября — подходящий день для свидания с человеком, с которым тебя связывают не только сильные чувства, но и общие интересы. Ураган страсти маловероятен, но легкий ветерок дружеской симпатии вполне может усилиться.
2 ноября — не лучший день для свидания: многие сердятся по пустякам, потом сожалеют, что вспылили, но стесняются просить прощения. Осторожнее с алкоголем. Если запланирован романтический ужин, лучше не экспериментировать с меню.
3 ноября — день подходит для свидания, причем оно может быть и сугубо «практическим»: например, будет приятно вместе пройтись по магазинам. Вечер неудачен: претензии друг к другу мешают общаться.
4 ноября — сходить на свидание можно, но далекоидущих планов лучше не строить: велик риск выдать желаемое за действительное.
5 ноября — не лучший день для свидания, особенно для людей, которые не всегда могут держать эмоции под контролем.
6 ноября — можно сходить на свидание, если его организация не требует серьезных расходов. В кафе или ресторане стоит разделить счет.
7 ноября — нейтральный день.
8 ноября — неплохой день для свидания. Исключение — совместный обед; вот он может пройти неудачно.
9 ноября — можно сходить вместе в музей, в театр или на концерт.
10 ноября — для встречи лучше выбирать место, где будет весело.
11 ноября — благоприятный день для свидания.
12 ноября — отправляясь на свидание в этот день, будь готова к любым неожиданностям. Люди могут вести себя не так, как обычно; ярко проявляются именно те черты, на которые обычно не обращаешь внимания. Возможны странные ссоры и споры, но не исключена и любовь с первого взгляда.
13 ноября — благоприятный день для свидания.
14 ноября — подходящий день для встречи с человеком, которого ты давно знаешь. Первое свидание может оказаться неудачным.
15 ноября — неблагоприятный день для свидания.
16 ноября — благоприятный день для свидания. Не получается встретиться? Поговорите по телефону, это пойдет на пользу отношениям.
17 ноября — день подходит для свидания, вечер — нет. На исходе дня становится трудно договориться, некоторые могут вести себя агрессивно.
18 ноября — подходящий день для встречи с человеком, которого ты давно знаешь. С остальными трудно найти общий язык.
19 ноября — благоприятный день для свидания, можно вместе сходить на творческий мастер-класс.
20 ноября — подходящий день для встречи с человеком, которого ты хорошо знаешь и понимаешь. Первая встреча вряд ли будет удачной, люди часто ведут себя странно.
21 ноября — неблагоприятный день. Исключение — встреча с человеком, в серьезных отношениях с которым ты не заинтересована.
22 ноября — удачный день для свидания. Есть шанс добавить романтики в отношения, которые прежде были только дружескими.
23 ноября — можно встретиться, чтобы вместе заняться делом, которое интересно обоим. Романтическое свидание в традиционном понимании вряд ли пройдет удачно.
24 ноября — неудачный день для свидания.
25 ноября — благоприятный день для свидания, особенно если оба заинтересованы в серьезных отношениях.
26 ноября — лучше не планировать ничего экстравагантного и утомительного. На романтическую лыжную прогулку, танцы до утра или смелые эксперименты сил может и не хватить. Для спокойного вечера вдвоем день вполне подходит.
27 ноября — неудачный день для свидания.
29 ноября — благоприятный день для свидания. Если это первая встреча — сразу могут вспыхнуть сильные чувства.
30 ноября — благоприятный день для встречи. Возможно, она не будет особенно романтической, но пройдет приятно.