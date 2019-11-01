Найди свою звезду: бренд Swarovski показал в Таллинне свою нордическую коллекцию украшений

Австрийский ювелирный бренд приглашает в путешествие по скандинавским странам в то время года, когда дни становятся холоднее и темнее, и мы все нуждаемся в свете и тепле. Коллекция наполнена изысканными ювелирными талисманами (есть даже крылья ангел-хранителя), которые направляют, защищают и вдохновляют. Нежное мерцание Галактики

Важным источником вдохновения стала и дикая природа нордических стран - ледяные оттенки кристаллов и снежинки поселились на многих украшениях. Приближается праздничный сезон, и мы должны блистать, сиять и сверкать, значит, нам нужны колоритные коктейльные кольца, которые будут переливаться и кокетничать на наших пальцах.

Какая же природа без животных? Полярный бестиарий, в котором собраны волки, медведи, олени, лисы, можно найти на колье, серьгах и кольцах.

И, конечно, классика остается в тренде. Шикарные праздничные украшения с яркими крупными кристаллами цвета изумруда и сапфира сделают вас королевой на любой вечеринке, а шикарные серьги шандельеры до плеч добавят роскоши к вашему вечернему наряду.

Значения украшений-талисманов!

Звезда - символ вечности, света и высоких устремлений.

Полумесяц - как символ природы, приносящий изобилие и олицетворяющий бессмертие.

Подкова - на счастье.

Ключ - ключ к вашему сердцу, где скрыты ваши секреты.

Рука - символ, говорящий, что ваша судьба находится в ваших руках.

Глаз - всегда держите свои глаза открытыми.

Луна - символизирует ваше желание стремиться к чему-то более возвышенному.

Волк - символ свободы.

Лиса - символ мудрости и загадочности.

Медведь - символ защиты и выносливости.

Крылья ангелов - символ чистоты.

Нежное мерцание Галактики в украшениях Swarovski обещает череду мистических встреч и непредсказуемые повороты событий. Главная тема осени и зимы: наши мечты сбываются, потому что у нас есть счастливая звезда. Вы уже нашли свою?