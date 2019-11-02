Врачи рассказали, почему лучше не ходить с голыми щиколотками зимой

Подвернутые или укороченные штаны в холодное время года могут стать причиной развития сосудистых заболеваний и переохлаждения, сообщили врачи.

«Это не физиологично. Мало того, что это провоцирует простудные заболевания, организм полностью переохлаждается, еще влажность, снег, дождь тоже отрицательно влияют. Плюс, мне кажется, это должно отразиться на голеностопном суставе, в следствии переохлаждения возможно появление воспалительных процессов — это артроз, воспаление суставов», — рассказала ТАСС уролог, председатель Ассоциации медицинских журналистов Виктория Шадеркина.

Генеральный директор Медицинского центра иммунокоррекции им. Р. Н. Ходановой, врач-терапевт Людмила Лапа также отмечает, что ноги должны быть в тепле. Хождение с голыми щиколотками зимой может привести к нарушению кровообращения в ногах. «Если нарушается кровообращение, естественно нарушается и лимфоотток, так как он идет снизу-вверх. Если лимфоотток нарушен, то естественно у нас очень страдает иммунитет, — отмечает эксперт. — Нарушение микроциркуляции — раз, нарушение иммунной системы — два, переохлаждение в чистом виде — три».

Она считает, что мода на укороченные брюки — это европейский тренд. Однако у нас совершенно другие климатические условия, которым такая одежда просто не соответствует. Виктория Шадеркина поддержала коллегу, заявив, что такая мода губительна для поколения.