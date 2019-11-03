Звездный визажист рассказала о разнице работы с Фриске и Собчак

Лариса Хатмуллина много лет работает визажистом. Начинала она буквально с нуля, а сейчас востребована среди артистов. Свое лицо ей доверяла в свое время Жанна Фриске, уже десять лет постоянным клиентом Ларисы является и Ксения Собчак. Именно ей звезда поручила создание своего свадебного образа.

В своем микроблоге в Instagram Хатмуллина рассказала, как работала над созданием двух праздничных образов для Ксении. «В этот важный день я создавала два образа для Ксении Собчак: дневной для ЗАГСа и венчания и вечерний — для праздничной вечеринки. В первом случае было необходимо получить естественный и нежный, но при этом, конечно, очень стойкий эффект — для этого я использовала водостойкую тушь и стойкие кремовые текстуры. Акцент в макияже на глаза, помада — натурального оттенка. Для вечера я сделала темные смоки, которые традиционно Ксении очень идут, добавила сияющие продукты и тщательно поработала над скульптурой лица, чтобы в вечернем полумраке и вспышках софитов лицо не казалось плоским», — поделилась Лариса.

За десять лет работы с Собчак Хатмуллина так и не сблизилась с ней.

Самый трудный момент с Ксенией — это время. Нам дается лимитированное время. Мы должны за 40 минут успеть все. С Ксенией мы ничего не обсуждаем, я пришла, сделала и ушла,

— рассказала Лариса Хатмуллина.

А вот работа с Фриске — совершенно другой опыт. «Она самый добрый, самый незвездный мой клиент. Мы просто с ней дружили. Мы с ней поехали на «Каникулы в Мексике», я ей говорю: «Жанночка, я же не умею делать волосы». Она мне ответила: «Ничего страшного, я буду твоей болванкой, а ты будешь на мне учиться», — вспомнила Лариса.