Как не наскучить любимому: восемь советов от мужчины

Будьте спонтанны! В женщине должна быть загадка, а лучшее ее проявление — элемент неожиданности! Позволяйте себе все безумства, которые приходят вам в голову. Непредсказуемость — это то самое, ключевое качество всех роковых женщин, в которых даже один и тот же мужчина влюбляется вновь и вновь.

Не изменяйте себе. Всегда оставайтесь верны себе такой, каковой вы являетесь. Даже если какие-то ваши качества порой являются поводом для ссор, помните, что нужно искать компромисс, но не менять себя. В конце концов, в такую, какая вы есть, ваш мужчина однажды и влюбился. Сохранится ли это чувство, если вы со временем станете совсем другой?

Подружитесь с его друзьями и произведите на них хорошее впечатление. Мужчины всегда конкурируют между собой, даже в дружеских компаниях — такова их природа. В связи с этим каждый хочет осознавать, что рядом с ним — лучшая из лучших, что все вокруг завидуют такой спутнице.

Проявите интерес к его увлечениям. Мужчина, безусловно, оценит, если вы разделите с ним его маленькие радости жизни, будь то игра в Xbox или скалолазание. Мужчины хотят провести свою жизнь с женщиной, которая действительно понимает их и идет с ними в ногу.

Не будьте королевой драмы. Что бы ни происходило, не создавайте проблем там, где их нет, не преувеличивайте те или иные ситуации и не идите напролом, чтобы доказать свою точку зрения.

Будьте для своего мужчины опорой. Дайте ему свои силы и поддержку, когда он будет немного болен. Успокойте его и помогите ему передать свои проблемы вам. Будьте его доверенным лицом и его теплой подушкой.

Не забывайте улыбаться и общаться в позитивном ключе. Да, у всех у нас бывают проблемы, но суровая реальность такова, что мужчина, если он, конечно, не бездельник, ежедневно устает на работе, испытывает стрессы в связи с ведением бизнеса и так далее. Ваше измученное и недовольное лицо и жалобы в связи с теми или иными проблемами способны утомить кого угодно и уж точно не помогут вам удержать мужчину на всю жизнь. Время, проведенное с вами, должно быть для мужчины отдушиной, островком спокойствия среди всей этой суеты.