Экс-солистка «ВИА Гры» Миша Романова чуть не потеряла ребенка из-за пластической операции

В середине марта 2018 года 29-летняя Миша Романова покинула группу «ВИА Гра». Певица ушла в сольное плавание и недавно представила дебютную песню «Лунная». Причиной такого решения стала беременность звезды. «Я очень долго молчала на эту тему, потому что мне до сих пор больно. Эта история могла закончиться трагически!», — поделилась Миша.

По словам певицы, еще работая в «ВИА Гре», она решилась на маммопластику. Тогда артистка обратилась в известную клинику, где ей сделали все необходимые анализы, чтобы допустить к операции. А через несколько недель после процедуры Миша поняла, что беременна. «В тот момент у меня просто не укладывалось в голове, как это возможно! Конечно, я поехала в клинику, и увидела врача, у которого дрожали руки. А врач-анестезиолог просто начал меня утешать и говорить, что в этом нет ничего страшного, и такие случаи бывают. Я хочу предупредить всех женщин, которые имеют такие же намерения, не доверять врачам на сто процентов, потому что никто не застрахован от их халатности», — рассказала Романова.

Миша подчеркнула, что у нее не было никаких признаков скорого пополнения. В то время «ВИА Гра» много работала и находилась на постоянных съемках, поэтому сбои в работе организма были привычным явлением. По словам артистки, она никогда бы не прервала беременность, ведь сын Мартин — смысл ее жизни. Также Романова пообещала в ближайшее время показать малыша.

Отметим, что отцом ребенка артистки является молодой режиссер, с которым звезда рассталась. Имя экс-возлюбленного Миша озвучивать отказывается. По ее словам, их отношения давно в прошлом, потому что они слишком разные люди. Ранее поклонники Миши считали, что знаменитость родила от 29-летнего певца Макса Барских. Артисты знакомы еще со школьной скамьи. Когда-то они вместе уехали из родного Херсона покорять Киев.