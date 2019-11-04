Любовный гороскоп на неделю с 4 по 10 ноября

Звезды сулят удачное начало ноября. За эту неделю многие добьются успехов в любви. Гороскоп поможет найти путь к счастью.
На этой неделе любовь будет напоминать минное поле, поэтому будьте особенно осторожны. Влияние Венеры в Стрельце таит в себе подвох — эмоциональную легкость. В таком состоянии легко влюбиться, завести новый роман, признаться в чувствах, однако не менее легко потерять голову и наделать много ошибок. Так что совет астрологов: мечтаем, не ссоримся с близкими, наслаждаемся жизнью, но не забываем об осмотрительности.
Овен
Ослабленное в Скорпионе Солнце означает, что на этой неделе высока вероятность поссориться с любимым человеком из-за денег. Эксперты dailyhoro.ru советуют подготовиться к такому разговору и запастись аргументами. Второе потенциальное потрясение тоже касается партнера. Возможно, Овнам откроется какая-то тайна. Их интуиция будет обостренной в начале недели, поэтому Овнам стоит, вопреки своим привычкам, поддаться инстинктам и прислушаться к голосу сердца.
Телец
Венера в Стрельце ставит в центр внимания Тельцов личную жизнь. Все, что нужно для счастья сейчас, — выглядеть и чувствовать себя отлично. Во вторник и среду есть вероятность встречи, которая изменит жизнь. Новая или прошлая любовь может возникнуть перед Тельцами совершенно неожиданно, поэтому важно подготовиться к этой встрече и пробудить свое очарование.
Прогноз астрологов на начало ноября советует Близнецам не размениваться на мелочи. Если они давно собирались разорвать энергетические привязки или если их что-то не устраивает в личной жизни, то пора разрубить гордиев узел. Активный Сатурн и его аспекты с Солнцем и Нептуном в конце недели принесут просто фантастические успехи. Близнецы смогут разобраться в любой проблеме, которая мучает их, и блестяще ее разрешить.
Рак
Ноябрь 2019 года станет для Раков ступенью на пути к любовным победам. Осмотрительность и холодный расчет, безусловно, хороши, но не тогда, когда приходится долго думать, как поступить, и в итоге оставаться на месте. Даже если Раки привыкли к тому, что в любви за них всегда делают первый шаг, на этой неделе Венера заставит их взять инициативу в свои руки. Ситуация будет складываться так, что Раки либо останутся ни с чем, либо проявят решительность и напор.
Лев
Львам очень важно не потерять в ноябре завоеванные позиции. Астрологи советуют беречь то, что имеете, и не поступать в ущерб личной жизни. Если это возможно, стоит отказаться от громких споров и выяснения отношений. Они пройдут тяжело и могут привести к новым проблемам. Лучше провести неделю спокойно: стараться ради общего блага, сохранять гармонию в отношениях, а перемены оставить на декабрь.
Астрологи советуют Девам держаться подальше от выяснения отношений, ревности, стрессовых ситуаций и конфликтов. Пока Венера проходит созвездие Стрельца, будет сложно добиться взаимопонимания и поддержки. Пока острые темы лучше просто отложить в долгий ящик. Что Девам следует делать, так это сиять: ходить на свидания, знакомиться, удивлять всех. Из этого получится разное: новый роман, покоренное сердце, повод для черной зависти соперников и соперниц.
Весы
Весам не стоит пока рассчитывать на такие вещи, как удачное свидание вслепую, сюрприз второй половинки или любовь на всю жизнь. Положиться сейчас можно только на себя и свою интуицию. Это отличное время для личных успехов, и неделя будет очень продуктивной, особенно если получится расслабиться и немного помедитировать вопреки всему. Приведя свои мысли и чувства в порядок, Весы быстрее справятся с делами и проблемами и, возможно, освободят время для романтики и новых знакомств.
Скорпион
Совсем скоро Солнце покинет созвездие Скорпиона. Скорпионы могу загрустить, даже если они не подозревали о нахождении Солнца в их знаке. На этом фоне вероятны ссоры с любимым человеком, резкие вспышки ревности, переменчивое настроение. Но астрологи напоминают: сейчас тот редкий момент, когда получится схватить удачу за хвост. Есть идея, как улучшить отношения? Беритесь за дело: записывайте свои мысли, создавайте карту желаний, ищите информацию, удивляйте партнера. Пока Солнце на стороне Скорпионов, а значит, и успех очень близко.
Стрелец
На этой неделе одиноким Стрельцам лучше держаться подальше от сплетен и романтических встреч. Если же знакомиться и решать назревшие проблемы все же придется, астрологи советуют держать себя в руках и тщательно подбирать слова. Зато семейных Стрельцов ждут замечательные новости, поддержка партнера и исполнение желаемого.
Усилия Козерогов на работе или в личной жизни, увы, не получат признания. Если хотелось обнародовать какие-то громкие идеи, то лучше пока подождать. Активность Марса в Весах намекает, что мир пока не готов к решительности и инициативе представителей Козерога. Это не плохо и не хорошо, просто так сошлись звезды. Переключиться лучше на дом и семью. В этой сфере возможно что-то интересное: например, поездки и совместный досуг. Если на этот счет были какие-то планы, их можно реанимировать и исполнить: результат будет впечатляющим.
Водолей
Неделя под влиянием Нептуна и Сатурна не очень подходит для романтических путешествий, знакомств и попыток кардинально изменить порядок в устоявшихся отношениях. Астрологи советуют оставить пока эти затеи и подумать над тем, как гармонизировать свою жизнь. Тема гармонии уже не первый месяц просится в жизнь Водолеев. В понедельник появятся новые предложения и возможности все улучшить. Шансы на успех огромны, Водолеям остается только прилежно поддаться судьбе.
Рыбы
Астрологи предлагают Рыбам отложить дальние поездки и встречи с родственниками. Сейчас это темы, которые рискуют добавить проблем и подпортить настроение. Зато с мертвой точки сдвинется давнее дело, которое застопорилось. Рыбам обязательно нужно предпринять шаги по дальнейшему улучшению ситуации, чтобы Венера поддержала их начинания и обеспечила успех.