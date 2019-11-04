Любовный гороскоп на неделю с 4 по 10 ноября

На этой неделе любовь будет напоминать минное поле, поэтому будьте особенно осторожны. Влияние Венеры в Стрельце таит в себе подвох — эмоциональную легкость. В таком состоянии легко влюбиться, завести новый роман, признаться в чувствах, однако не менее легко потерять голову и наделать много ошибок. Так что совет астрологов: мечтаем, не ссоримся с близкими, наслаждаемся жизнью, но не забываем об осмотрительности.

Овен

Ослабленное в Скорпионе Солнце означает, что на этой неделе высока вероятность поссориться с любимым человеком из-за денег. Эксперты dailyhoro.ru советуют подготовиться к такому разговору и запастись аргументами. Второе потенциальное потрясение тоже касается партнера. Возможно, Овнам откроется какая-то тайна. Их интуиция будет обостренной в начале недели, поэтому Овнам стоит, вопреки своим привычкам, поддаться инстинктам и прислушаться к голосу сердца.

Телец

Венера в Стрельце ставит в центр внимания Тельцов личную жизнь. Все, что нужно для счастья сейчас, — выглядеть и чувствовать себя отлично. Во вторник и среду есть вероятность встречи, которая изменит жизнь. Новая или прошлая любовь может возникнуть перед Тельцами совершенно неожиданно, поэтому важно подготовиться к этой встрече и пробудить свое очарование.

Близнецы

Прогноз астрологов на начало ноября советует Близнецам не размениваться на мелочи. Если они давно собирались разорвать энергетические привязки или если их что-то не устраивает в личной жизни, то пора разрубить гордиев узел. Активный Сатурн и его аспекты с Солнцем и Нептуном в конце недели принесут просто фантастические успехи. Близнецы смогут разобраться в любой проблеме, которая мучает их, и блестяще ее разрешить.

Рак

Ноябрь 2019 года станет для Раков ступенью на пути к любовным победам. Осмотрительность и холодный расчет, безусловно, хороши, но не тогда, когда приходится долго думать, как поступить, и в итоге оставаться на месте. Даже если Раки привыкли к тому, что в любви за них всегда делают первый шаг, на этой неделе Венера заставит их взять инициативу в свои руки. Ситуация будет складываться так, что Раки либо останутся ни с чем, либо проявят решительность и напор.

Лев

Львам очень важно не потерять в ноябре завоеванные позиции. Астрологи советуют беречь то, что имеете, и не поступать в ущерб личной жизни. Если это возможно, стоит отказаться от громких споров и выяснения отношений. Они пройдут тяжело и могут привести к новым проблемам. Лучше провести неделю спокойно: стараться ради общего блага, сохранять гармонию в отношениях, а перемены оставить на декабрь.

Дева