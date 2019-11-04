Как ухаживать за кожей рук в сезон холодов: семь важных советов

На улице — холод, в помещении — сухой воздух: осенью и зимой коже наших рук приходится нелегко. Что же мы можем сделать, чтобы защитить ее от пересыхания и микротравм, сохранить руки гладкими, нежными и красивыми? Вот несколько простых советов по уходу за кожей рук в холодное время года.

Подберите мягкое моющее средство

Всякий раз, когда мы моем руки, вместе с грязью и бактериями мы смываем естественный жировой слой, который оберегает кожу от чрезмерной сухости. В холодное время года, когда воздух пересушен отоплением, этот естественный слой восстанавливается дольше и кожа быстрее сохнет и легче травмируется. Чтобы этого не произошло, замените привычное моющее средство на то, основу которого составляет увлажняющий крем. Также стоит мыть руки теплой, а не горячей водой — она меньше травмирует кожу.

Как можно чаще мажьте руки кремом

После любого контакта с водой, выхода на улицу, работы с бумагами наносите на кожу рук немного крема — это поможет постоянно поддерживать ее защитный слой. Держите тюбики крема дома, на работе, в сумочке и в машине, чтобы средство для рук всегда было под рукой.

Не выходите из дома без перчаток

Очень простое правило, которое надолго сохранит ваши руки нежными и красивыми: как только температура воздуха опускается ниже +10 градусов, выходите на улицу только в перчатках. И никаких исключений!

И не забывайте о хозяйственных перчатках

Любую домашнюю работу лучше делать, предварительно надев хозяйственные перчатки — это правило верно в любое время года. Но зимой осенью оно особенно актуально: кожа наших рук в холодный сезон и без того подвергается дополнительному воздействию, зачем же усугублять?

Еженедельно делайте солевые ванночки для рук

Чтобы поддержать кожу рук в хорошем состоянии, полезно раз в неделю делать теплые ванночки с морской солью: они помогут заживить микротрещины и травмы, укрепят ногти, а также устранять шелушение кожи. Также можно добавлять в воду несколько капель эфирного масла — стрессотерапия полезна в любое время года!

Делайте маски

Можно приобретать специализированные маски для кожи рук, а можно обходиться домашними средствами: добавить к привычному крему несколько капель любого масла, плотным слоем нанести на руки, надеть резиновые перчатки, а сверху — теплые и подержать 15−20 минут. Стоит делать такие маски один-два раза в неделю.

Используйте скраб