Мать шокировал жест, который ребенок показал ей на УЗИ

Беременная 21-летняя Джемма Хьюстон из города Пейсли (Шотландия) рассказала, что ее шокировал ребенок, который во время УЗИ показал знак победы – "V". Женщина посчитала жест ребенка смешным и сказала, что покажет это фото своей дочери в будущем. Об этом сообщает Mirror Online.

Беременная женщина сообщила, что это уже четвертое УЗИ, и что у нее нет ни одного нормального фото. Ребенок не хочет сотрудничать во время ультразвуковых исследований и не ложится в правильное положение. Она добавила, что дочка будет настоящей дивой, как и ее мать, и унаследует ее черты характера.