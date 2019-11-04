Райское наслаждение: блинный торт с кремом на сгущенке и взбитыми сливками

Количество порций - 10

Время подготовки - 30 мин

Время приготовления - 2 ч

Общее время приготовления - примерно 2ч 30 мин.

Для торта:

Мука блинная - 500 г

Яйца - 2 штуки

Вода - 700 мл

Сахарный песок - 2 столовые ложки

Масло растительное - 3 столовые ложки

Банан - 1 штука

Сгущенка вареная - 1 банка

Сливочный сыр - 300 г

Ягоды малины - 100 г

Сливки 33% жирности - 250 мл

Сахарная пудра - 2 столовые ложки

Масло растительное - 100 г

Способ приготовления

Замесите тесто для блинов, смешав подогретую воду, яйца, специи, растительное масло и блинную муку. По консистенции оно должно напоминать жидкую сметану.

Разогрейте растительное масло в сковороде и испеките тонкие блины одинакового размера.

Ингредиенты для крема - банан, вареную сгущенку и сливочный сыр переложите в блендер и измельчите до однородной консистенции.

Смажьте получившимся кремом каждый блинчик, выкладывая их стопкой друг на друга. Уберите торт в холодильник на 1-2 часа, чтобы крем загустел.

Взбейте сливки с сахарной пудрой. Смажьте верхушку торта и украсьте ягодами малины.