Райское наслаждение: блинный торт с кремом на сгущенке и взбитыми сливками
Великолепный блинный торт может меняться в зависимости от сезона. Весной его можно приготовить с банановым кремом, летом - с легким белковым кремом и сезонными ягодами, осенью - со спелыми фруктами.
Время подготовки - 30 мин
Время приготовления - 2 ч
Общее время приготовления - примерно 2ч 30 мин.
Для торта:
Мука блинная - 500 г
Яйца - 2 штуки
Вода - 700 мл
Сахарный песок - 2 столовые ложки
Масло растительное - 3 столовые ложкиДля крема:
Банан - 1 штука
Сгущенка вареная - 1 банка
Сливочный сыр - 300 гДля украшения:
Ягоды малины - 100 г
Сливки 33% жирности - 250 мл
Сахарная пудра - 2 столовые ложкиДля жарки:
Масло растительное - 100 г
Способ приготовления
Замесите тесто для блинов, смешав подогретую воду, яйца, специи, растительное масло и блинную муку. По консистенции оно должно напоминать жидкую сметану.
Разогрейте растительное масло в сковороде и испеките тонкие блины одинакового размера.
Ингредиенты для крема - банан, вареную сгущенку и сливочный сыр переложите в блендер и измельчите до однородной консистенции.
Смажьте получившимся кремом каждый блинчик, выкладывая их стопкой друг на друга. Уберите торт в холодильник на 1-2 часа, чтобы крем загустел.
Взбейте сливки с сахарной пудрой. Смажьте верхушку торта и украсьте ягодами малины.