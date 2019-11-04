Пн, 4.11.2019
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  • Джаз-модерн в Кадриорге 9 ноября: модное мероприятие, о котором уже говорит весь Таллинн

Джаз-модерн в Кадриорге 9 ноября: модное мероприятие, о котором уже говорит весь Таллинн

Афиша мероприятия

ФОТО: Facebook

9 ноября в Кадриорге пройдет уникальное мероприятие «Джаз-модерн в Кадриорге», которое совместит в себе открытие модельного агентства и показ коллекции винтажной и дизайнерской одежды Марины и Кати Руссиян.

Марина Руссиян – дизайнер и стилист одежды в стиле джаз- модерн, или арт деко, или Гэтсби, или Пуаре.

Наряд из коллекции Марины Руссиян

ФОТО: Эдуард Зеньчик

Марина Руссиян – дизайнер и стилист одежды в стиле джаз- модерн, то есть эпохи Великого Гэтсби, эпохи безудержного веселья, чувственных наслаждений и элегантности.

Марина не так давно начала свою творческую деятельность в Эстонии, но уже завоевала интерес и благосклонность любителей классической красоты. Сестра Екатерина стала моделью и творческой музой проекта. В данной коллекции будет представлено около 50 образов из частной коллекции Марины и Кати Руссиян, состоящей из одежды 1930-1990 годов и собственных разработок Марины. Постановщик дефиле - известная эстонская модель Диана Хапрова.

Наряд из коллекции Марины Руссиян

ФОТО: Эдуард Зеньчик

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