Джаз-модерн в Кадриорге 9 ноября: модное мероприятие, о котором уже говорит весь Таллинн

Марина не так давно начала свою творческую деятельность в Эстонии, но уже завоевала интерес и благосклонность любителей классической красоты. Сестра Екатерина стала моделью и творческой музой проекта. В данной коллекции будет представлено около 50 образов из частной коллекции Марины и Кати Руссиян, состоящей из одежды 1930-1990 годов и собственных разработок Марины. Постановщик дефиле - известная эстонская модель Диана Хапрова.