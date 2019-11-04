Смотрите, как ярко и насыщенно прошла в Таллинне вечеринка Женского Клуба

Многие красивые и модные женщины собрались вместе. И было немало звезд: Керсти Тоотс, Анна Микконен, Аннели Отт, Ольга Нигровская и Рийна Сухоцкая.

Людмила Карпикова, получившая недавно титул Missis Europe, Missis Estonia Сирле Карма и 4-я принцесса Super Model Universe Яна Мария Рохилайд выступали моделями на ярком дефиле. Прически для моделей сделала Катерина Линник-Добрякова, а визажистами стали Кэтлин Рохилайд-Альясте и Кулли Хаав.

Свою продукцию - броши-отражатели ручной работы, получившие титул «Лучший продукт Ляэнемаа 2019», продемонстрировала фирма Baia Decor. Оказывается, и в темное время года можно выглядеть модно! На вечеринке был проведен мастер-класс рисования под руководством мастера живописи и портрета Ахто Ладо. Женщины также прошли экскурсию по пивоварне и узнали некоторые секреты пивоварения.