Найдены способы похудеть без физических упражнений

Диетологи дали несколько советов по похудению людям, которые не могут выполнять физические упражнения, сообщает Food.news.

По словам специалистов, необходимо увеличить в рационе количество продуктов, содержащих белок: мясо, птица, рыба, тофу, фасоль, горох, нут и орехи.

Также при похудении поможет "прерывистый" режим питания, при котором человек употребляет пищу лишь в определённый промежуток времени. Например, в течение восьми часов он съедает суточную норму калорий, а в остальные 16 часов — отказывается от еды.