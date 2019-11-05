Детская мода в Латвии настолько крутая, что наряды там заказывает даже Бейонсе

Aristocrat Kids

Одежду Aristocrat Kids для своих детей выбирают самые известные в мире люди. К примеру, в этом году певица Бейонсе для своей дочери заказала в Латвии вечерний наряд от Aristocrat Kids для торжественного мероприятия Wearable Art Gala. Кроме того, команда бренда активно презентует свои коллекции за рубежом — недавно это было в Минске и на Mercedes-Benz Fashion Week в Москве. В той же Москве Aristocrat Kids был признан «Брендом детской моды года».

Aristocrat Kids — модная марка для девочек в возрасте от 2 до 12 лет. Бренд создает высококачественную одежду ручной работы как для будней, так и для особых случаев.

Baronessa

Бренд Baronessa Demi-Couture создан в 2017 году дизайнером Мартой Берзкалной. Своим клиентам Baronessa предлагает эксклюзивные наряды уровня деми-кутюр, для которого характерны уникальный крой, первоклассная техника пошива и высочайшее качество обработки деталей. С 2019 года бренд предлагает линию детской одежды.

В основе детской коллекции «Идиллический мир нимф» от Baronessa изысканные шелковые брючные костюмы и платья из благородных материалов превосходного качества, для отделки которых использованы натуральные рубины, жемчуг, цирконий и кристаллы. Выразительный штрих — вышивка филигранной ручной работы.

Rock and Mouse

Бренд детской одежды Rock and Mouse успешно представил свою коллекцию на Лондонской неделе детской моды в сентябре этого года. В Riga Fashion Week он участвует уже во второй раз. В этой весенне-летней коллекции марка расширяет размерный ряд своих нарядов, которые теперь подойдут детям в возрасте до 10 лет.

Новая летняя коллекция «Mazais atpūtnieks»(Little Voyager) посвящена приключениям, ярким моментам из жизни и самым прекрасным воспоминаниям,