Нехватка витамина С: как проявляется и чем восполнить

Витамин С или аскорбинку часто рекомендуют принимать в сезон разгара простудных заболеваний. Многие врачи считают, что те, кто пьют его регулярно, болеют меньше. Но его функции на этом не заканчиваются — не случайно его дефицит ощущается очень остро. Рассказываем, к чему приводит нехватка витамина С и как ее предотвратить.
Роль в организме
Начнем с самой известной.
- Участвует в процессах детоксикации. Может практически без затрат энергии проникнуть в клетку и «убрать» из нее биологический мусор.
- Усиливает действие других антиоксидантов. В частности, Е и коэнзима Q 10.
- Усиливает всасывание железа. Участвует в превращении железа двухвалентного в железо трехвалентное. Именно в такой форме наш организм может его усвоить.
- Необходима для синтеза ряда важных гормонов. Например, серотонина и дофамина, которые отвечают за настроение, гормоны щитовидной железы, регулирующие скорость обмена веществ, а также гормоны надпочечников (адреналин, кортизол) — они оказывают стимулирующее действие на организм.
- Нужна для синтеза желчных кислот в печени. За счет этого уменьшается концентрация «плохого» холестерина в крови. Он активно используется для образования желчи.
- Снижает гликацию белков. Это процесс окисления белков глюкозой. В результате протеин окисляется — «засахаривается». Происходит постепенное разрушение ткани того или иного органа, нарушение его функции.
- Укрепляет иммунитет. Долгое время эта функция подвергалась скепсису. На сегодняшний день доказано, что он участвует в синтезе интерферонов и помогает быстрее справляться с ОРВИ и другими заболеваниями. Интерфероны синтезируется в ответ на любое инфекционное вторжение: вирусное, бактериальное, грибковое.
- Снижает интенсивность аллергической реакции. При достаточном поступлении синтезируется адекватное количество кортизола — гормона, который обеспечивает нормальный иммунный ответ. Также он тормозит синтез гистаминов, которые активируют любые аллергические проявления.
- Необходим для получения энергии. Аскорбиновая кислота принимает участие в сложной цепочке превращений глюкозы в энергию, которую организм использует для всех процессов жизнедеятельности.
Коррекция питания
Следует увеличить количество фруктов и овощей в рационе. К рекордсменам по содержанию относятся:
- Шиповник 470 мг
- Болгарский красный перец 250 мг
- Черная смородина 200 мг
- Киви 180 мг
- Капуста брюссельская 100 мг
- Зелень 100 мг
- Белокочанная капуста 60 мг
- Апельсин 60 мг
- Лимон 50 мг
Прием БАДов
Синтетические формы ничем не отличаются от природных. Поэтому смело можно выбирать препараты, в которых вещество получены химическим способом. Единственный минус – они раздражают слизистую желудка. При наличии ЖКТ заболеваний они могут обострить гастрит или язву. В данном случае подойдет или особая форма БАДов с эстер-С. Это комплекс аскорбиновой кислоты с биофлавоноидами, которые снижают ее агрессивное действие на желудок. От приема комплекса ты получишь дополнительный бонус — биофлавоноиды укрепляют и поддерживают иммунитет.
Жителям крупных городов рекомендуется пить их постоянно — важно откорректировать дозировку. Он помогает нейтрализовать токсины. В мегаполисе мы получаем в огромном количестве с воздухом, пищей, водой. Для утилизации требуется гораздо большее количество всех полезных веществ, в том числе и аскорбиновой кислоты.