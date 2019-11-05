Какая помада подойдет тебе по знаку Зодиака

Овен

Cмелый, импульсивный, дерзкий знак любит все новое. Девушки-Овны готовы примерить на себя самые свежие тренды, но быстро к ним остывают. И возвращаются к классической красной помаде — хиту на все времена.

Телец

Говорят, у Тельцов обычно самые красивые губы среди всех знаков зодиака. Пухлые и идеально очерченные — таким губам подходят любые цвета, от пыльной розы до горячей фуксии. Главное — подчеркнуть контур, да посильнее.

Близнецы

Общительные, остроумные, активные, Близнецы любят легкость во всем. В том числе и в макияже. Легкий мерцающий блеск подойдет этому знаку как нельзя лучше. А вот тяжелых, темных тонов помады им лучше избегать, это погасит ту юношескую искру, которая горит в их образе.

Рак

Рак считается женским, лунным знаком, и его обладательницы могут похвастаться кроме всего прочего фарфоровой, светящейся кожей. Поэтому им стоит выбирать нежные коралловые, розовые и персиковые оттенки, обязательно с блеском или хотя бы сатиновые. Матовые помады оставьте другим знакам.

Лев

Лвицы драматичны, креативны и всегда чувствуют себя непринужденно. Поэтому яркие, смелые и порой неожиданные оттенки помад — их конек. Оранжевые, красные и винные — вот лишь некоторые примеры, которые отлично подойдут Львам.

Дева

Девам часто нужен лишь намек на цвет, чтобы улучшить естественный вид. Так что тут работает правило «свои губы, только лучше». Полупрозрачные оттенки сливы, ягоды или изысканный нюд отлично впишутся в их имидж. А вот лишнего блеска лучше избегать.

Весы

Весы обладают врожденным чувством прекрасного. При этом они не любят экстрим и эпатаж. Поэтому лучший вариант для Весов — нюд. Тем более оттенки его можно варьировать в зависимости от настроения.

Скорпион

Загадочные и таинственные, Скорпионы по праву считают макияж своим секретным оружием. Ягодные, малиновые, бордовые и даже кроваво-красные оттенки идеально подходят девушкам этого знака.

Стрелец

Авантюрный Стрелец любит открывать новые грани и экспериментировать с бьюти-образами. К тому же Стрелец никогда не против слегка гротескных луков. Поэтому необычные фиолетовые, кирпично-красные и даже синие и зеленые оттенки всегда найдут себе место в косметичке Стрельцов.

Козерог

Консерваторы, предпочитающие классику, Козероги выступают за естественность. Им идеально подходит нюд. Причем не блестящий, а матовый, чтобы все могли оценить их красивую форму губ.

Водолей

Бунтарские и творческие натуры любят пробовать необычные цвета и все новинки, которые появляются на полках косметических магазинов. Металлики, омбре и любые необычные эффекты на губах — вот выбор Водолеев. А еще это тот знак зодиака, который порой обходится вообще без помады, даже при выходе в свет.

Рыбы

Из всех знаков Рыбы самые мечтательные и артистичные. Их называют «хамелеонами» зодиака, и поэтому Рыбы могут использовать в своем облике любые креативные решения. Но особенно им подходят блестящие, мерцающие помады.