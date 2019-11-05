Диетолог рассказала о бомбе для желудка среди сладостей

Наибольший ущерб организму среди сладостей наносят те, что сочетают в себе сахар и трансжиры. Воздержаться от их употребления призвала врач-диетолог Елена Соломатина в интервью порталу "Вечерняя Москва".

Трансжиры — это жидкие растительные масла, которые в результате химической реакции с водородом сделали твёрдыми. Их используют в кондитерском производстве под названием "кондитерский жир" или как маргарин. Это всё, что добавляют в пирожные, торты и выпечку вместо сливочного масла, смешивая с подсластителями и синтетическими ароматизаторами,

— пояснила Елена.

По её словам, также не являются полезными и жареные пончики. Их, как правило, готовят в кипящем масле, чаще всего в трансжире. Затем в начинку добавляют химические вещества, имитирующие разные вкусы, а также красители неорганического происхождения.

Подобные изделия бюджетные, так как трансжиры и химические ароматизаторы вкупе с красителями стоят совсем немного. Они продаются штучно или вразвес, их покупают. Но подобное пирожное — просто бомба для желудка,

— предупредила Соломатина.