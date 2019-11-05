Какие украшения сейчас в моде: актуальные тренды 2019-2020 года

Разберемся, что это за направления и на какие изделия следует обратить внимание.

Сейчас в моде диаметрально противоположные тенденции: объем и лаконичность, четкие геометрические линии и природные цвета в обрамлении плавных контуров, незаметные серьги-гвоздики и притягивающий взгляды жемчуг. Поговорим обо всем по порядку.

Основные тенденции

Если раньше допускалось, что аксессуары могут не идеально сочетаться с общим направлением стилевого решения, то теперь украшения нужно подбирать так, чтобы они идеально дополняли образ. Изделия должны полностью гармонировать с макияжем, одеждой, прической и характером мероприятия. Это послужило тому, что приобрели актуальность лаконичные украшения.

Материалы, из которых будут изготовлены изделия, перестали иметь значения. Однако с практической точки зрения рекомендуется обратиться внимание на серебро и ювелирную сталь. Не ушел из моды и жемчуг.

Главное новшество – геометричность. Актуальными стали четкие фигуры: квадраты, овалы, ромбы, треугольники и т.д.

В моде по-прежнему остаются массивные украшения. Порой достаточно одного кольца с крупной вставкой, чтобы образ оказался завершенным.

Актуальные направления в 2019-2020 году

1. Объем и массивность.

2. Лаконичность.

3. Вставки из жемчуга.

4. Использование природных оттенков.

5. Минимализм – серьги-гвоздики.

6. Геометричность.

7. Использование мотивов фауны.

Самые популярные украшения - серьги. «Серьги солируют в мире украшений», – рассказывает руководитель сети ювелирных магазинов Grenardi Юлия Шандра, – поэтому выбирайте наиболее выразительные и говорящие сами за себя».