Какие украшения сейчас в моде: актуальные тренды 2019-2020 года

Ни один стильный образ не обходится без ювелирных изделий. Какие украшения сейчас в моде и обязательно должны быть в личной коллекции женщины? Последние тренды говорят о семи актуальных направлениях в сфере ювелирных украшений и бижутерии, пишет lux-fair.ru.
Разберемся, что это за направления и на какие изделия следует обратить внимание.
Сейчас в моде диаметрально противоположные тенденции: объем и лаконичность, четкие геометрические линии и природные цвета в обрамлении плавных контуров, незаметные серьги-гвоздики и притягивающий взгляды жемчуг. Поговорим обо всем по порядку.
Основные тенденции
Если раньше допускалось, что аксессуары могут не идеально сочетаться с общим направлением стилевого решения, то теперь украшения нужно подбирать так, чтобы они идеально дополняли образ. Изделия должны полностью гармонировать с макияжем, одеждой, прической и характером мероприятия. Это послужило тому, что приобрели актуальность лаконичные украшения.
Материалы, из которых будут изготовлены изделия, перестали иметь значения. Однако с практической точки зрения рекомендуется обратиться внимание на серебро и ювелирную сталь. Не ушел из моды и жемчуг.
Главное новшество – геометричность. Актуальными стали четкие фигуры: квадраты, овалы, ромбы, треугольники и т.д.
В моде по-прежнему остаются массивные украшения. Порой достаточно одного кольца с крупной вставкой, чтобы образ оказался завершенным.
Актуальные направления в 2019-2020 году
1. Объем и массивность.
2. Лаконичность.
3. Вставки из жемчуга.
4. Использование природных оттенков.
5. Минимализм – серьги-гвоздики.
6. Геометричность.
7. Использование мотивов фауны.
Самые популярные украшения - серьги. «Серьги солируют в мире украшений», – рассказывает руководитель сети ювелирных магазинов Grenardi Юлия Шандра, – поэтому выбирайте наиболее выразительные и говорящие сами за себя».
Последняя провокация с модных показов – одна, но крупная, яркая и выразительная серьга. Разнообразные геометрические контуры характерны для длинных серег из белого, розового или желтого золота, нано-керамического покрытия и эмали. Остаются в фаворе и разноцветные камни,