Вт, 5.11.2019
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Картофельная запеканка с грибами: съедят и моментально потребуют добавки

Картофельная запеканка с сыром и грибами. Фото иллюстративное

ФОТО: Jacek Tarczyński/PantherMedia / Jacek Tarczyński

Картофель и грибы – идеальное сочетание, а запеканка из них с румяной корочкой никого не оставит равнодушной ‒ ее съедят моментально и потребуют добавки, уверяет «Домашний Очаг».

Количество порций - 4

Время подготовки - 20 мин

Время приготовления - 30 мин

Общее время приготовления - около 50 мин

Ингредиенты
Грибы (лесных или шампиньонов)500 г
Картофель800 г
Лук репчатый1 штука
Чеснок2 зубчика
Соль1 щепотка
Перец черный свежемолотыйпо вкусу
Масло растительное1 столовая ложка
Сливки (20%)250 мл
Яйцо1 штука
Пармезан натертый50 г
 

 Вместо лесных грибов можно использовать и шампиньоны, но с лесными вкуснее.

 Способ приготовления

 Свежие лесные грибы отварите в подсоленной воде 20 минут, отвар слейте, грибы мелко нарежьте. Если готовите из шампиньонов, не варите их, а протрите влажной тканью. Чеснок очистите, порубите.

Лук очистите, мелко нарежьте и обжарьте на сковороде с маслом 3 минуты, добавьте отваренные грибы, посолите и поперчите, посыпьте чесноком. Жарьте 5 минут, помешивая. Снимите с огня.

Картофель вымойте со щеткой и отварите в мундире до полуготовности. Остудите, очистите и нарежьте тонкими кружочками.

Взбейте вилкой в миске яйцо со сливками и солью.

Форму для запеканки смажьте растительным маслом, выложите на дно жареные с чесноком и луком грибы. Слегка посыпьте тертым пармезаном.

Сверху разложите нарезанные кружочки картофеля внахлест, посыпьте солью и перцем, полейте заливкой. Поставьте на 20 минут в духовку, разогретую до 180 °С.

Затем выньте форму и посыпьте запеканку тертым сыром, верните в духовку и запекайте еще 5‒10 минут.

Подавайте запеканку горячей, посыпьте рубленой зеленью.

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