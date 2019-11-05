Картофельная запеканка с грибами: съедят и моментально потребуют добавки

Вместо лесных грибов можно использовать и шампиньоны, но с лесными вкуснее.

Способ приготовления

Свежие лесные грибы отварите в подсоленной воде 20 минут, отвар слейте, грибы мелко нарежьте. Если готовите из шампиньонов, не варите их, а протрите влажной тканью. Чеснок очистите, порубите.

Лук очистите, мелко нарежьте и обжарьте на сковороде с маслом 3 минуты, добавьте отваренные грибы, посолите и поперчите, посыпьте чесноком. Жарьте 5 минут, помешивая. Снимите с огня.

Картофель вымойте со щеткой и отварите в мундире до полуготовности. Остудите, очистите и нарежьте тонкими кружочками.

Взбейте вилкой в миске яйцо со сливками и солью.

Форму для запеканки смажьте растительным маслом, выложите на дно жареные с чесноком и луком грибы. Слегка посыпьте тертым пармезаном.

Сверху разложите нарезанные кружочки картофеля внахлест, посыпьте солью и перцем, полейте заливкой. Поставьте на 20 минут в духовку, разогретую до 180 °С.

Затем выньте форму и посыпьте запеканку тертым сыром, верните в духовку и запекайте еще 5‒10 минут.

Подавайте запеканку горячей, посыпьте рубленой зеленью.