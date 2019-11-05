Картофельная запеканка с грибами: съедят и моментально потребуют добавки

Картофель и грибы – идеальное сочетание, а запеканка из них с румяной корочкой никого не оставит равнодушной ‒ ее съедят моментально и потребуют добавки, уверяет «Домашний Очаг».
Время подготовки - 20 мин
Время приготовления - 30 мин
Общее время приготовления - около 50 мин
|Грибы (лесных или шампиньонов)
|500 г
|Картофель
|800 г
|Лук репчатый
|1 штука
|Чеснок
|2 зубчика
|Соль
|1 щепотка
|Перец черный свежемолотый
|по вкусу
|Масло растительное
|1 столовая ложка
|Сливки (20%)
|250 мл
|Яйцо
|1 штука
|Пармезан натертый
|50 г
Вместо лесных грибов можно использовать и шампиньоны, но с лесными вкуснее.
Способ приготовления
Свежие лесные грибы отварите в подсоленной воде 20 минут, отвар слейте, грибы мелко нарежьте. Если готовите из шампиньонов, не варите их, а протрите влажной тканью. Чеснок очистите, порубите.
Лук очистите, мелко нарежьте и обжарьте на сковороде с маслом 3 минуты, добавьте отваренные грибы, посолите и поперчите, посыпьте чесноком. Жарьте 5 минут, помешивая. Снимите с огня.
Картофель вымойте со щеткой и отварите в мундире до полуготовности. Остудите, очистите и нарежьте тонкими кружочками.
Взбейте вилкой в миске яйцо со сливками и солью.
Форму для запеканки смажьте растительным маслом, выложите на дно жареные с чесноком и луком грибы. Слегка посыпьте тертым пармезаном.
Сверху разложите нарезанные кружочки картофеля внахлест, посыпьте солью и перцем, полейте заливкой. Поставьте на 20 минут в духовку, разогретую до 180 °С.
Затем выньте форму и посыпьте запеканку тертым сыром, верните в духовку и запекайте еще 5‒10 минут.
Подавайте запеканку горячей, посыпьте рубленой зеленью.