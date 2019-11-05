«Я пыталась как могла»: Пелагея поведала о сложностях на пути к позднему материнству

Артистка рассказала, что подготовка к материнству была для нее непростой. Готовность стать матерью она ощутила еще в 19 лет. Уже тогда Пелагея оказывала сама на себя психологическое давление и мечтала о малыше, однако спустя время бешеное желание продолжить свой род прошло. Вернулось оно лишь тогда, когда артистка поняла – всему свое время.