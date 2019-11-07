Что такое органическая пластическая хирургия?

Люди становятся все более осведомленными, и в последнее время особый фурор вызывают противоречивые мнения о грудных имплантатах (хотя ни одной научно доказанной связи между «болезнью грудных имплантатов» и грудными имплантатами выявлено не было).

В то же время желание стать обладательницами соблазнительных округлых форм никуда не пропало, и все больше женщин хотят заполучить пышные груди и привлекательные бедра. Хорошей альтернативой для тех, кто очень хочет, но чувствует, что имплантаты – не их вариант, является именно липофиллинг.

Липофиллинг – это процедура, в ходе которой собственный жир пациента пересаживается из тех зон, где он является нежелательным (талия, живот, бедра), в те зоны, которые хочется сделать более выразительными (как правило, ягодицы или грудь).

В результате пациент получает более полную помолодевшую грудь или красивую форму ягодиц. Поскольку речь идет о трансплантации собственного жира, то результат во всех смыслах натуральный, и на ЭТОТ вопрос всегда можно смело отвечать «Да, они настоящие». Именно поэтому липофиллинг стали ласково называть органической пластической хирургией – в организм человека не добавляется ничего инородного, а лишь реализуется то, о чем думают тысячи женщин, ежедневно глядя на себя в зеркало: «ну почему этот жир отложился именно здесь, а не … здесь, например?».

«Сама процедура липофиллинга занимает всего несколько часов, и она относительно безопасна. Но поскольку это все же хирургическая процедура, важно, чтобы ее проводил опытный и компетентный хирург. При этом результаты не заставят себя долго ждать – первые изменения можно будет увидеть уже через несколько недель, но следует учитывать, что после операции часть жировых клеток впитается и часть растворится. Окончательный результат станет виден примерно через шесть месяцев после процедуры. Одно важное преимущество, помимо того, что пациент сможет испытывать приятное удивление каждый день в течение шести месяцев после процедуры, заключается еще и в том, что внешний вид и ощущения при этом будут более естественными, чем при вживлении имплантатов».

Д-р Мартин Адамсон, The Health Clinic

Прелести липофиллинга

Улучшает контуры и пропорции тела

Корректирует морщины и разглаживает нежелательные складки

Подтягивает кожу

Эффект сохраняется значительно дольше, чем от любых филлеров

Весьма затратоэффективная процедура

Не сильно инвазивная, поэтому относительно безопасная процедура

В Эстонии наиболее предпочтительным поставщиком услуг в области органической пластической хирургии, или липофиллинга, является The Health Clinic.