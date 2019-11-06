Секс-бомба «Дома-2» решила наказать звездного хирурга из-за «ужасной» груди

25-летняя Инесса Шевчук стала жертвой неудачной маммопластики. По словам девушки, теперь ее грудь «живет своей жизнью», пишет Cosmo.
Участница телестройки несколько месяцев назад обратилась к одному из самых известных московских пластических хирургов, Александру Тепляшину. Модель захотела увеличить размер груди. Результат операции оказался далеким от ее ожиданий — на теле остались страшные рубцы, а имплант постоянно перемещается.
«Будто мясник резал. Грудь уходит под мышки, а врач говорит, что доволен своей работой. Грудные импланты крутятся по часовой стрелке. Да, иногда имплант встает на место, например, как сегодня, и кажется, что всё ок. Но через два часа он снова крутится, и грудь выглядит ужасно. А ведь операция стоила 1 миллион рублей», — возмутилась Инесса.
Звезда «Дома-2» утверждает, что врач имеет влиятельных знакомых, которые помогают ему избегать наказания за медицинские ошибки. «У меня кругом связи, я — акула в этом деле, мне ничего не будет, мне плевать», — говорил он, называя фамилии людей, с кем он выпивает, кто его защищает. Уродует людей, без страха и упрека, называя свои работы «шедеврами», — возмутилась Шевчук.
Инесса сообщила о подготовке иска в суд и заявления в Следственный комитет. Она также призвала других «жертв» Тепляшина публично сообщить об этом.