Секс-бомба «Дома-2» решила наказать звездного хирурга из-за «ужасной» груди

Участница телестройки несколько месяцев назад обратилась к одному из самых известных московских пластических хирургов, Александру Тепляшину. Модель захотела увеличить размер груди. Результат операции оказался далеким от ее ожиданий — на теле остались страшные рубцы, а имплант постоянно перемещается.

«Будто мясник резал. Грудь уходит под мышки, а врач говорит, что доволен своей работой. Грудные импланты крутятся по часовой стрелке. Да, иногда имплант встает на место, например, как сегодня, и кажется, что всё ок. Но через два часа он снова крутится, и грудь выглядит ужасно. А ведь операция стоила 1 миллион рублей», — возмутилась Инесса.

Девушка обратилась к хирургу с претензией и требованием вернуть деньги. Однако Тепляшин отказался возвращать стоимость операции. Он предложил переделать свою работу, на что модель ответила отказом. «К нему на стол я больше не лягу. Он уродует людей», — категорично заявила секс-бомба.

Звезда «Дома-2» утверждает, что врач имеет влиятельных знакомых, которые помогают ему избегать наказания за медицинские ошибки. «У меня кругом связи, я — акула в этом деле, мне ничего не будет, мне плевать», — говорил он, называя фамилии людей, с кем он выпивает, кто его защищает. Уродует людей, без страха и упрека, называя свои работы «шедеврами», — возмутилась Шевчук.

Девушка намерена подавать заявление в суд instagram.com/i.s.nesquik