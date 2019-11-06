Вся правда о колготках. Все, что вы хотели знать, но не знали, у кого спросить

Еще поговорим про моделирующий эффект, мгновенное уменьшение объема талии и бедер на парочку сантиметров и модные тенденции сезона осень-зима 19/20.

Размер, плотность, состав

Удобные колготки – это в первую очередь те, которые подходят вам по размеру. На каждой упаковке с колготками есть удобная таблица размеров в зависимости от роста и веса.

2-й размер – рост до 170 см и вес до 65 кг;

3-й размер – рост до 175 см и вес до 75 кг;

4-й размер – рост до 180 см и вес до 85 кг;

5-й размер – рост до 180 см и вес до 90 кг;

6-й размер – рост до 185 см и вес до 100 кг.

Определившись с размером, переходим к выбору плотности. Плотность измеряется в den. Чем выше этот показатель, тем теплее колготки.

Для теплых осенних дней выбирайте колготки с показателем от 20 до 40 den.

Для холодных вечеров стоит купить колготки с маркировкой от 50 до 80 den.

В зимний сезон будут актуальны колготки плотностью выше 100 den.

При выборе колготок обращайте внимание на их состав. Прочные, устойчивые к зацепкам и облегающие, словно «вторая кожа» - именно такими свойствами обладают колготки, в состав которых включено инновационное волокно LYCRA. Поэтому отдавайте предпочтение моделям, на упаковке которых есть логотип LYCRA®.

Как стать стройнее с помощью колготок

Создать безупречный силуэт без диет и нагрузок вполне реально. Помогут в этом утягивающие колготки. Выбирайте модели в зависимости оттого, какую часть тела хотите приблизить к идеалу - зону талии, живота, бедер или ягодиц.

Если хочется смоделировать сразу весь силуэт, присмотритесь к инновационным моделям, в которых разработано сразу несколько зон утяжек: зона push-up приподнимает ягодицы, вставки по бедрам убирают ненужный объем, а уплотненная верхняя часть помогает подтянуть живот и уменьшить талию. С такими колготками вы сможете надеть самое смелое и облегающее платье. Есть модели, которые равномерно распределяют давление по ноге, снимают усталость и помогают избежать отечности ног. Для любительниц стройной талии и упругих ягодиц разработаны модели с утягивающими шортиками и с ажурными трусиками, которые тоже подходят для повседневной носки и помогают скорректировать проблемные зоны.

Имитация чулок, клетка и «звериный» принт

Кто сказал, что колготки должны быть только телесного или черного цвета? Главное правило нового сезона гласит: быть модным – значит быть оригинальным.

Горох, звезды, лампасы, имитация чулок и носков, геометрические и анималистические рисунки, легкое сияние люрекса – дизайнеры приготовили целый арсенал колготок для тех, кто привык быть в центре внимания.

Этой осенью стилисты советуют сделать ставку на «хищные» рисунки. Змеиные и леопардовые принты добавят повседневному или вечернему образу динамичности и броскости.

Второй сезон подряд не теряют актуальности колготки с имитацией чулок. Еще бы! Ведь выглядят они элегантно и весьма сексуально.