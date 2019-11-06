Ср, 6.11.2019
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  • Лучший рецепт сырников: вкусно и сытно

Лучший рецепт сырников: вкусно и сытно

Сырники.

ФОТО: личный архив

Шеф-повар из Эстонии, но работающий в Москве, Владислав Корпусов дает рецепт самого популярного блюда для завтрака.  Сырники любят все, в каждой семье их готовят по-своему. Сырники по этому рецепту - пальчики оближешь!

Надо: 1 кг творога 9%

250 г муки пшеничной

100 г сахара

6 г соли

4 яйца

Творог протираем через мелкое сито, добавляем муку (предварительно просеиваем через сито), сахар, соль, яйца. Вымешиваем до однородной массы.

Даем постоять 8 часов. Повторно перемешиваем и формуем сырники по 50 г.

Разогреваем сковороду с растительным маслом, обжариваем сырники с каждой стороны до золотистой корочки. Ставим в разогретую духовку (180 градусов) на десять минут.

Подаем с сметаной и ягодами, присыпав сахарной пудрой. 

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