Лучший рецепт сырников: вкусно и сытно

Шеф-повар из Эстонии, но работающий в Москве, Владислав Корпусов дает рецепт самого популярного блюда для завтрака. Сырники любят все, в каждой семье их готовят по-своему. Сырники по этому рецепту - пальчики оближешь!
Надо: 1 кг творога 9%
250 г муки пшеничной
100 г сахара
6 г соли
4 яйца
Творог протираем через мелкое сито, добавляем муку (предварительно просеиваем через сито), сахар, соль, яйца. Вымешиваем до однородной массы.
Даем постоять 8 часов. Повторно перемешиваем и формуем сырники по 50 г.
Разогреваем сковороду с растительным маслом, обжариваем сырники с каждой стороны до золотистой корочки. Ставим в разогретую духовку (180 градусов) на десять минут.
Подаем с сметаной и ягодами, присыпав сахарной пудрой.