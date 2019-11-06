В пятницу постель не менять, на мятой не спать: полезные приметы о постельном белье

Но есть такие суеверные, которые не сомневаются: необходимо менять постельное белье исключительно по определенным дням. Якобы есть такие дни, которые могут принести неудачи, если не учитывать приметы. Итак, полезные приметы о постельном белье, которые вам пригодятся!

В эти дни все будет хорошо

Принято считать, что, регулярно контактируя так или иначе с постельным бельем, мы передаем ему часть своей энергетики. И оттого, как мы будем подходить к «постельным вопросам», зависит общая обстановка в помещении.

Возьмите за правило менять постельное белье по субботам. Это идеальный день для такого дела. И у вас выходной: есть много свободного времени, чтобы в хорошем настроении заниматься домашними хлопотами. И совместить процедуру можно с еженедельной уборкой квартиры.

Замечательно, если в субботу еще и новолуние. Можно сказать, что вам несказанно повезло. Тогда отношения со своей второй половинкой обретут невероятную гармонию! Считается, что неплохо менять постельное белье и в четверг. Но только надо делать это ранним утром, когда не взошло солнце. Тогда каждый домочадец обретет личное счастье, и все будут здоровыми.

Не трогайте белье в эти дни ни в коем случае

Вы, наверное, догадались, что лучше не заниматься заменой белья в дни важных церковных праздников. В такие дни вообще не рекомендуется работать. Считается, что в противном случае вы рискуете впустить несчастье в свое жилое помещение. И не нужно заниматься уборкой, стиркой, сменой наволочек и простыней в воскресенье. Специалисты считают, что иначе вас будут очень долго мучить кошмарные сны.

В пятницу также постарайтесь без особой какой-то надобности не менять постельное белье. Экстрасенсы говорят, что домашняя работа в пятничный день принесет лишние проблемы.

В среду также заниматься «бельевыми вопросами» не рекомендуется. А вот в понедельник и вторник можете делать с бельем все что вам заблагорассудится!

Никогда не спите на мятом белье

Как бы хорошо ваше постельное белье ни выстиралось. Как бы ни висело ровно при сушке. Обязательно разглаживайте белье утюгом. Даже если вы пока еще не собираетесь использовать белье по назначению, никогда не храните его мятым даже в шкафу. Выглаженные наволочки и простыни будут притягивать только удачу. А мятые вещи - невзгоды.

Будьте внимательны при надевании наволочки. Если вы ее случайно наденете неправильно, то это привлечет беды в дом. Исправить ситуацию можно, потоптавшись по белью босиком.

Не спите на грязном белье. Иначе могут возникнуть даже проблемы со здоровьем.