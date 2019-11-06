Что женщина должна скрывать от мужчины: пять запретных тем

Эксперт по отношениям Юлия Ланске на своем Youtube-канале назвала пять запретных тем, которые женщина должна скрывать от мужчины.

1. Никогда не рассказывайте о прошлых отношениях с мужчинами

Любые отношения – это обмен энергией. Когда вы в новые отношения вносите суету, сумятицу, энергию прошлых отношений, это начинает разрушать ваши текущие отношения.

Никогда не вспоминайте о прошлых отношениях с мужчиной и не обсуждайте их с вашим нынешним молодым человеком. Если уж он очень хочет что-то знать или вы каким-то образом касаетесь этой темы, говорите как можно меньше и как можно более поверхностно, не уходите вглубь и не рассказывайте все, до деталей.

2. Не рассказывайте про свои отношения с мужским полом, как таковым

Если вас окружают сослуживцы, коллеги, партнеры, друзья, бос, начальник, кто-либо мужского рода, говорите про него поменьше. Ровные, спокойные, рабочие отношения, которых практически не существует, упоминайте о них не так много.

Некоторые женщины приходят и рассказывают своему мужчине о том, какой у нее начальник, она рассказывает об этом долго, она рассказывает об этом практически каждый день или она рассказывает о том, какие у нее сослуживцы. Таким образом вы провоцируете мужчину на ревность, причем делаете это очень серьезно и неосознанно. Потом вы станете жертвой такого неправильного поведения, но будет поздно.

3. Не рассказывайте о чем-то негативном либо сложных ситуациях из вашей родословной

Например, то, что дед пил, отец бил, отношения между родителями были кривые. Поверьте, это ослабит мнение о вашем генофонде, о вашей родословной и вообще о ваших способностях строить качественные отношения. Никому не хочется знать о скелетах в ваших шкафах и в вашей семье.

Поэтому даже если такие скелеты у вас случались, важно правильно их избежать. Вы можете сказать: "Возможно, отношения между моей мамой и папой не были идеальными, но я считаю, что в отношениях, все-таки, должен рулить мужчина, а не как это было у меня. Из-за того, что рулила мама, мои родители жили, как кошка собакой".

То есть, даже если вам не удается скрыть какую-то не очень приятную часть вашей семейной истории, по крайней мере сформируйте ваше позитивное мнение по поводу этой истории и озвучьте это мужчине в диалоге.

4. Помалкивайте о своих болезнях

И даже если вы заболели и не можете пойти на свидание, придумайте что-нибудь креативное, чтобы не ссылаться на головную боль и что-либо еще. В лучшем случае мужчина подумает, что он вам не интересен, а в худшем скажет: "Вроде бы она молодая, но больная, сопливая и вот-вот из нее посыплется песок".

Даже если вы состоите в близких отношениях или живете с мужчиной, согласитесь, не всегда ему нужно знать, что сегодня вы посещаете гинеколога, а завтра зубного врача, а потом вас ждет офтальмолог. Минимизируйте этот список. А если есть серьезные проблемы и скрыть поход к врачу не получается – не вдавайтесь в детали вашей проблемы. Ведь каждый мужчина хочет знать, что генофонд у его женщины хороший.

5. Не говорите о своем пристрастии к чему-либо